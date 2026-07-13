A un año de su apertura, Centro del Vino Concha y Toro se consolida como un referente del enoturismo y la cultura chilena

Con una propuesta que combina patrimonio, arte, arquitectura, gastronomía y experiencias inmersivas en torno al vino, este innovador destino se ha posicionado como una plataforma que pone en valor la vitivinicultura nacional, transformándose en un imperdible de Santiago.

A un año de su inauguración, el Centro del Vino Concha y Toro se posiciona como uno de los destinos turísticos y culturales más relevantes de Chile, marcando un nuevo estándar para el enoturismo en Latinoamérica. Ubicado en Pirque, el espacio propone una manera contemporánea de descubrir el vino chileno a través del patrimonio, el arte, el paisaje y experiencias altamente sensoriales que conectan con la identidad y cultura del país.

Inaugurado en julio de 2025 como parte de la estrategia de Viña Concha y Toro para fortalecer el posicionamiento de Chile en la escena global del turismo enológico, el proyecto ha atraído a visitantes de alto perfil como Dua Lipa, Bad Bunny, Aurora, HYDE, Zeta Bosio y otros, consolidándose además como una plataforma para visibilizar expresiones culturales chilenas desde nuevas perspectivas.

“Estamos profundamente agradecidos de estos primeros meses de operación. Desde el inicio quisimos que el Centro del Vino fuera mucho más que una experiencia enoturística: un espacio capaz de acercar el vino a través del patrimonio, el arte, la arquitectura y las historias que forman parte de la identidad cultural de Chile. Nuestro propósito ha sido conectar con un visitante contemporáneo que busca experiencias auténticas y significativas, pero también abrir este lugar a nuevas formas de encuentro entre cultura, territorio y futuras generaciones”, señala Isabel Guilisasti, Vicepresidenta de Vinos Finos e Imagen Corporativa de Viña Concha y Toro.

Con más de 12.000 metros cuadrados, el Centro del Vino propone un recorrido inmersivo por los orígenes del vino chileno a través de una ruta museográfica que combina instalaciones audiovisuales, piezas históricas y experiencias sensoriales.

Uno de sus principales hitos es El Origen de una Leyenda, experiencia que culmina en la histórica bodega subterránea Casillero del Diablo, donde cobra vida uno de los relatos más emblemáticos del vino chileno.

El recorrido incluye además espacios patrimoniales, un paseo por el parque centenario de Pirque y el entorno de la histórica Casa Don Melchor, junto al recientemente inaugurado mirador Concha y Toro, una obra de arquitectura paisajística diseñada por Juan Grimm que ofrece vistas privilegiadas al viñedo en formato anfiteatro e invita a conectar con el paisaje y el territorio.

Más allá de su propuesta enoturística, durante este primer año el Centro del Vino se ha consolidado como una plataforma para acercar el patrimonio, el arte y la cultura chilena a públicos diversos, integrando nuevas formas de interpretar el vino desde una mirada contemporánea, sensorial y profundamente conectada con el origen.

Reconocimiento global y compromiso sostenible

La propuesta del Centro del Vino no solo destaca por su carácter innovador, sino también por su enfoque sustentable. Desde 2022, cuenta con la certificación de turismo sostenible de Preferred by Nature, alcanzando cinco años consecutivos de cumplimiento.

En 2024, la experiencia nocturna Casillero del Diablo fue reconocida como la mejor experiencia enoturística de Chile. Ese mismo año, Viña Concha y Toro marcó un hito al convertirse en la primera empresa chilena en establecer un Sitio Seguro de Conservación (SSC), en colaboración con Royal Botanic Garden Edinburgh y Fundación Chilco.

En 2025, el proyecto “El Origen de una Leyenda” fue distinguido en los Premios Chile Diseño, obteniendo el primer lugar en la categoría Diseño de Ambientes y Espacios | Exhibiciones y Museografía.

Este año, el Centro del Vino fue nominado en la categoría “South America’s Leading Tourism Winery 2026” de los World Travel Awards 2026, uno de los reconocimientos más relevantes de la industria global de viajes y turismo. Quienes deseen votar por el Centro del Vino, pueden hacerlo hasta el 28 de agosto aquí .

Hoy, el Centro del Vino Concha y Toro se proyecta como un destino donde convergen vino, patrimonio, paisaje y cultura, consolidando una nueva forma de vivir el enoturismo chileno y fortaleciendo el posicionamiento de Chile en el escenario internacional.

Si quieres conocer más información y hacer una reserva, puedes ingresar directamente a https://enoturismo.conchaytoro.com/es/