“No podemos permitir que el miedo se apodere”: ministro Arrau visitó a alcalde White

El ministro de Seguridad se reunió con el alcalde de San Bernardo y confirmó que se reforzarán sus medidas de protección.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se reunió este miércoles con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego de que se conocieran antecedentes sobre un eventual plan del crimen organizado para atentar contra la autoridad comunal.

Tras el encuentro, el secretario de Estado aseguró que el objetivo es permitir que el edil continúe desarrollando sus funciones y actividades en terreno.

Arrau destacó la disposición de White para mantener su agenda pese a las amenazas y confirmó que se realizarán las gestiones solicitadas por el municipio para reforzar su seguridad.

“Lo importante que quiero señalar en esto es que no podemos normalizar. No podemos permitir que los alcaldes dejen de ejercer sus funciones, que el miedo se apodere de las autoridades y eso lo tenemos que resguardar con la suficiente defensa para que el alcalde pueda desempeñar sus funciones”, afirmó.

El ministro también evitó entregar detalles sobre los antecedentes que originaron la alerta, debido a que la investigación se encuentra bajo reserva. No obstante, sostuvo que White cuenta con protección policial y que esta será reforzada. “En este caso son medidas que ha instruido el Ministerio Público. Por supuesto que las policías que dependen del Ministerio de Seguridad cumplen esas órdenes y nosotros nos preocupamos de que se haga de buena manera para que no haya mayor riesgo”, señaló.

Arrau además advirtió sobre el escenario de seguridad que enfrentan las autoridades locales y recalcó la necesidad de una respuesta coordinada. “Enfrentamos un enemigo que hoy día es más alevoso, que usa la violencia o amenaza con usar la violencia de manera totalmente descarada. A veces ligado al crimen organizado, a veces a bandas más locales, y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar con una decisión total por parte del Estado”, sostuvo.

Debido a lo anterior, el secretario de Estado no descartó que el Gobierno presente acciones legales por las amenazas contra White. “Estamos disponibles para analizar todas las propuestas que nos han llegado de diferentes partidos políticos y parlamentarios para buscar un acuerdo que permita seguir avanzando en estas propuestas que buscan combatir el crimen organizado”.