El arte sale al encuentro del público en una nueva edición de ART WEEK 2026

Más de 380 artistas, 12 mil obras a precio taller, experiencias inmersivas, música en vivo y talleres gratuitos darán vida a una feria pensada para descubrir, disfrutar y vivir el arte sin barreras.

El arte dejará de ser solo algo para observar y se transformará en una experiencia para vivir en ART WEEK 2026. Durante el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, la feria reunirá a más de 380 artistas y más de 14 mil obras a precio taller, en un encuentro que conectará directamente a creadores, coleccionistas, familias y personas que quieran acercarse por primera vez al mundo artístico.

Pintura, escultura, fotografía, orfebrería, arte urbano y propuestas contemporáneas convivirán en un mismo espacio, junto con galerías provenientes de México, Perú y Argentina, además de una destacada presencia nacional. Una programación diversa que permitirá recorrer distintas miradas, técnicas y generaciones del arte actual.

Entre los nombres que serán parte de esta edición destacan Lorenzo Moya, Rafael Ruz, Rodrigo Alvarado, Andrés Vió, Mónica Veliz, Josefa Balbontín y Paz Irarrázaval, entre otros.

La escultura estará representada por Tere Haeussler, Esteban Rojas Díaz, Andrea Errázuriz , Constanza Amaral y muchos más, mientras que la orfebrería contará con exponentes como Verónica Piraino, el importante colectivo Joya Brava y Celeste Painepán, además de otros destacados exponentes.

La nueva generación también tendrá un lugar protagónico con las propuestas de Raquel Valdés, Adelaida Larraín, Elena Cavada, Denise Buckel y María Paz Vicens. A ellos se sumarán artistas internacionales como Guillermina Espasandin y ALAS, de Argentina; Javier Alvez junto al colectivo uruguayo Gente en Obra, y la peruana Claudia Freundt. En fotografía, la feria contará con el trabajo de Cecilia Muro y Mario Rasso, entre otros.

En esta ocasión, la galería SURA presentará una experiencia de arte lumínico e inmersivo a cargo de la artista Catalina Rojas. La propuesta invitará al público a relacionarse con el arte desde los sentidos y a descubrir nuevas formas de experimentar una obra.

Como novedad de esta edición, Laboratorios SAVAL será parte de ART WEEK con una exposición que recorrerá los 44 años de historia de su tradicional Calendario SAVAL, una iniciativa que refleja la estrecha relación que el laboratorio ha construido con el arte y la cultura a lo largo del tiempo.

Más que una feria, ART WEEK 2026 propone un gran punto de encuentro en torno a la creatividad: un espacio donde será posible conversar con los artistas, conocer las historias detrás de cada obra y encontrar piezas únicas a valores directos de taller. Una invitación a mirar, recorrer, aprender y dejarse sorprender por el arte.