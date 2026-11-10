Así es Bruja, la versión queer y perturbadora de El Crisol de Arthur Miller

Una experiencia escénica inmersiva que invita a los espectadores a convertirse, por momentos, en pueblo, tribunal y parte activa del relato.

Teatro Su-Versión presenta Bruja, una nueva versión queer de El Crisol (The Crucible) de Arthur Miller, escrita y dirigida por Esteban Carvajal Parada. Concebida para cerrar el año con una propuesta escénica singular, la obra combina thriller, horror y participación directa del público en una experiencia intensa que invita a mirar, involucrarse y tomar posición.

La propuesta dramática parte del universo de la obra de Miller para trasladarlo a una lectura contemporánea y queer. La persecución, el miedo, la culpa y la necesidad colectiva de señalar a un culpable se entrelazan con un secreto íntimo que altera las relaciones entre los personajes y convierte la cacería de brujas en una poderosa operación de silenciamiento.

Bruja propone un espacio donde los límites entre escena y público se vuelven inestables. Cada espectador puede asumir el lugar de pueblo, testigo, tribunal o cómplice, y su intervención resulta decisiva para el desarrollo de determinadas escenas. Más que contar una historia, la obra invita a experimentar desde dentro las dinámicas de poder, juicio y condena que atraviesan el relato.

De esta forma aborda el miedo, el poder y la condena: en el centro está la dificultad de ejercer la libertad dentro de una estructura social que obliga a sus integrantes a asumir posiciones de poder, vigilancia y condena para sobrevivir. La comunidad construye sus propias verdades y, con ellas, a sus propios culpables.

La dimensión queer no opera como una simple actualización estética del texto original, sino como un desplazamiento profundo de su conflicto central: aquello que debe permanecer oculto, aquello que una comunidad decide condenar y aquello que cada personaje está dispuesto a hacer para sobrevivir bajo el dominio del miedo.

Para construir una atmósfera de tensión sostenida recurre a códigos del cine de terror. Así, el sonido, la iluminación, los contrastes, el ritmo y la imagen de los intérpretes alteran la percepción del espectador y lo mantienen dentro de una experiencia escénica inquietante y cambiante. La proximidad con los intérpretes y la relación directa con el público hacen que observar también signifique tomar posición. Al combinar thriller, horror y teatralidad participativa, la obra traslada el conflicto desde la ficción al espacio compartido de la representación y ofrece una experiencia difícil de encontrar en la cartelera.

El elenco, integrado por diez intérpretes, está encabezado por Cristóbal de la Sotta, Lea Lizama, Nico Zambrano y Jacob Reyes. Junto a un destacado equipo artístico, dan vida a esta versión contemporánea y queer del universo de Miller, concebida para sorprender, incomodar y abrir nuevas preguntas.

Compañía: Colectivo Teatro Su-Versión.

Temporada: Noviembre y diciembre de 2026.

Funciones: 13, 19 y 26 de noviembre; 3 y 10 de diciembre, todas a las 20:30 horas.

Espacio: Teatro Mori Bellavista.

Dirección: Constitución 183, Providencia, Santiago.