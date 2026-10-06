Moira Miller y su legado familiar a días de estrenar nueva obra: “Llevo a mis viejos en el cuerpo cada vez que ensayo”

La actriz conversó con EL DÍNAMO sobre el estreno de Crónicas Desquiciadas y los motivos que la llevaron a estrenarla 13 años después de adquirirla. Además, destacó cómo se toma el legado familiar en su destacada carrera y, en especial, en esta obra.

Este jueves 8 de octubre será una jornada especial para Moira Miller puesto que será el estreno de Crónicas Desquiciadas, una obra cuyos derechos adquirió hace 13 años pero que por distintos motivos recién verá la luz.

“El teatro es muy curioso, uno cree que uno escoge las obras, pero las obras te escogen a ti“, comentó a EL DÍNAMO. En ese sentido, precisó que “uno cree que escoge los tiempos y los tiempos te escogen a ti. Lo que me pasó con esta obra, yo cuando la compré, que de hecho fue una obra que me pasó un amigo muy querido que se llama Gonzalo Vivanco. Yo la leí y dije ya, voy a montarla”.

Cuando tomó esa decisión, continuó, “salieron todos los talleres de MEGA, de TVN, empezó mi carrera en el cine con todo. Estaba full trabajando en cine. Y también fue una época en la que me tocó hacer muchos musicales en Mall Plaza”.

“Entonces, la verdad es que estaba en un minuto en que estaba haciendo demasiadas cosas. Y cada vez que decía: ya, ahora la voy a hacer, me salía otro proyecto”, añadió. “Esa es la verdad, es como que el timing no se daba“, reiteró.

El elenco de Crónicas Desquiciadas reunió a un elenco intergeneracional de rostros reconocidos del teatro, el cine y la televisión: Paz Bascuñán, Matías Assler, María José Bello, Luis Uribe, Alejandra Araya y Agustín Moreno. Varios de ellos, incluso, interpretarán varios roles en el montaje, algo que Miller a la hora del detallar cómo es ese trabajo lo califica de “lo más entretenido que hay”.

“La verdad es que hemos sido súper prolijos en armar estos personajes y que sean súper cercanos. Las ganas que tengo como director es que la gente, cuando vea los personajes, digan: Es igual a mi hija, es igual a un compañero de colegio que tengo. Que sean personajes muy reconocibles para el público, a pesar de lo desquiciados que son

Por lo mismo, recalcó que buscaron ser “súper prolijos en la caracterización y en cómo delineamos cada uno de los personajes para justamente generar una variedad que para el público sea interesante de ver“.

“Es una obra muy juguetona, tiene mucho de clown, trabajando siempre con el realismo. Los actores, además de los personajes que hacen igual, se involucran en los monólogos de los otros. Entonces ha sido un montaje súper juguetón”, afirmó.

El legado familiar

Moira Miller ha tenido una carrera marcada no solo como directora de teatro, sino que también como actriz, locutora, directora de casting y coach de actuación. Pero también muchos la reconocen por ser hija de Liliana Ross y Hugo Miller, por lo que ha tenido una vida con el teatro siempre presente.

Al respecto reconoció que “siempre me gustó el teatro”, pero en un principio quería estudiar Ingeniería Comercial, algo que finalmente no ocurrió.

“Pero es muy difícil, estando con dos papás tan grosos como los que me tocaron, no enamorarte de este oficio y de esta manera de vivir. Porque realmente me ha hecho feliz, me ha hecho profundamente feliz. Y de hecho también hay mucho en esta obra del legado de mi mamá como actriz de café concert”, indicó.

Sobre esto último recalcó que “mi mamá fue la primera que hizo café concert en Chile, que es algo que me lo reconoció incluso Coco Legrand. Y esta obra tiene mucho de esa mezcla. Hay una suerte de café concert de antaño en que los actores interpretan muchos personajes, de mucho juego en el escenario, de mucho teatro”.

“Así que lo tomo el legado familiar con todo el corazón, porque llevo a mis viejos en el cuerpo cada vez que ensayo. Me tocó ser asistente de mi papá, me tocó ser ayudante de mi papá. Me tocó dirigir a mi mamá también un montón de veces. Para mí el ensayo siempre es casi como una sesión de espiritismo con ellos un poco siempre“, añadió, entre risas.

Crónicas Desquiciadas

Durante octubre

Teatro Mori Parque Arauco

Entradas: $20.000 (jueves) – $25.000 (viernes, sábado y domingo)