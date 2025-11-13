Descubre los mejores cortes de carne para tu asado de verano

El verano llega con brasas encendidas y buenos precios: descubre los cortes más sabrosos y las ofertas imperdibles del Black Friday para tu asado.

Calidad, ahorro y conciencia sustentable marcan la nueva forma de disfrutar la carne en Chile. CEDIDA.

El verano es sinónimo de reuniones al aire libre, parrillas encendidas y largas comidas compartidas. Y como cada año, los cortes de carne vuelven a ser los protagonistas del menú estival. Las altas temperaturas del rico verano afectan en las compras de los chilenos por lo que se empiezan a priorizar y consumir las carnes livianas con una buena infiltración de grasa.

Para estas fechas los supermercados y las carnicerías se preparan con ofertas especiales que coinciden con el Black Friday 2025, uno de los eventos más importantes en la venta online, el cual se celebrará el 28 de noviembre. Siendo la oportunidad especial para que los chilenos puedan optar por precios que disminuyen alrededor de un 25% en cortes seleccionados de diversas carnes.

Los cortes que marcan tendencia

Este año, los protagonistas de la parrilla son cortes clásicos reinterpretados con nuevas técnicas de cocción y presentación.

Lomos: Estos son los cortes más buscados para las celebraciones. Puedes buscar un buen lomo liso o lomo vetado en oferta . Si bien sus precios han subido, su formato al vacío o packs grandes se ven como una buena opción.

Estos son los cortes más buscados para las celebraciones. Puedes buscar un buen lomo liso o . Si bien sus precios han subido, su formato al vacío o packs grandes se ven como una buena opción. Punta de ganso (picaña): Este corte sigue siendo la clave del asado. Con su característica capa de grasa, logra una textura jugosa con un sabor intenso y con un precio que se ha mantenido en torno a los $11.000 por kilo.

Este corte sigue siendo la clave del asado. Con su característica capa de grasa, logra una textura jugosa con un sabor intenso y con un precio que se ha mantenido en torno a los $11.000 por kilo. Asado de tira: Es un corte de vacuno ideal para preparar en parrillas más lenta o al horno, ya que tiene una alta infiltración de grasa que asegura sabor y suavidad. En sus versiones importadas desde Argentina se podrían encontrar con descuentos de hasta un 30% durante el verano.

Las ofertas del verano: Carne nacional e importada

El verano aparece en un escenario donde se podrán ver precios mixtos en relación a los cortes. Por ejemplo, el producto nacional tendrá una leve alza aproximada de un 8%. Mientras que la carne importada tendrá descuentos de entre un 15% y un 30% en cortes pensados para la parrilla.

En el canal digital, las ofertas también se multiplican. Los supermercados online ofrecen envíos refrigerados en menos de 24 horas y descuentos adicionales con tarjetas bancarias. Durante diciembre, varias entidades financieras lanzarán campañas de cashback del 10% al 15% en compras de carne o productos parrilleros.

Un asado con conciencia sustentable

Comer carne que te haga sentir bien, es un concepto que el chileno adopta cada vez más. Los consumidores están optando por productos ganaderos que hayan sido criados con prácticas responsables, con foco en la disminución de la huella de carbono.

Para identificar estos productos, hay marcas locales que cuentan con un sello de “Carne Natural”, entregado por el SAG. Estos garantizan un corte libre de hormonas y un ganado que fue alimentado solo con pasto natural. Es una realidad que estos productos pueden llegar a ser más caros, pero cada vez están siendo mejor valorados por el público.

De hecho estos ya representan un 8% del consumo urbano, liderado principalmente por las nuevas generaciones, las cuales están más preocupadas del origen de sus alimentos, ya sea por salud o cuidado del medio ambiente, pero están eligiendo calidad y transparencia en cada comida.

Asimismo, crece el interés por los cortes alternativos de bajo desperdicio, como el osobuco o el tapapecho, que permiten aprovechar el animal completo sin sacrificar sabor. Estas opciones, combinadas con guarniciones vegetales de temporada, definen el nuevo equilibrio del asado chileno: sabor tradicional, pero con mirada moderna y sustentable.

Un verano para cocinar y compartir

El 2025 se perfila como un verano de mesas llenas, parrillas encendidas y nuevas formas de disfrutar la carne. Con más información, mayor conciencia y mejores ofertas, el consumidor chileno busca equilibrio entre calidad y ahorro.

Ya sea con un asado de tira a fuego lento o una picaña dorada al punto, el secreto está en elegir bien, comprar con anticipación y aprovechar las promociones de temporada. Porque en Chile, el verano no se mide en grados… se mide en brasas.