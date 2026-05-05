Dos pájaros de un tiro: Gobierno acelera trámite de ley de Reconstrucción para alinear al oficialismo y lucir un triunfo en la Cuenta Pública

El Ejecutivo espera que un trámite expedito en la Cámara le permita al presidente Kast lucir un triunfo en la Cuenta Pública y alinear al oficialismo, hoy enredado en controversias interministeriales.

Miércoles 20 de mayo. Esa es la fecha que el Gobierno de José Antonio Kast definió para votar en sala de la Cámara de Diputados el proyecto de Reconstrucción que ingresó hace apenas dos semanas.

A pesar de la magnitud del proyecto —abarca más de 40 medidas, entre ellas una reforma tributaria— en el Ejecutivo existe premura por acelerar la discusión y zanjar el proyecto en la Cámara a más tardar la tercera semana de mayo.

Las razones para apurar la discusión son variadas. Pero lo central, coinciden voces del oficialismo, es que el Gobierno necesita con urgencia un triunfo legislativo, no sólo para exhibirlo antes de la Cuenta Pública sino también para acallar el excesivo ruido interno que se ha instalado en La Moneda y el oficialismo.

A poco más de 50 días de tomar el poder, el diseño político del Gobierno de Kast ha comenzado a crujir. Sumada a la tensión entre los ministros Jorge Quiroz e Iván Poduje —quien fue reprendido ayer por su par, José García Ruminot—, en el corazón del palacio de Gobierno se ha alojado una áspera disputa entre el jefe de asesores del presidente (y amigo íntimo del mandatario), Alejandro Irarrázaval, y la mano derecha política de Kast, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

En palacio apuestan por retomar la agenda a través del proyecto de Reconstrucción que ha sido identificado por el oficialismo y oposición como “clave” para el éxito de la actual administración. Por lo mismo, la idea es no ceder a las presiones de las bancadas de oposición y votar este mismo jueves en la Comisión de Hacienda hasta total despacho y así lograr la aprobación en general y particular.

Para ese objetivo, La Moneda tiene un nutrido elenco de aliados en la Cámara. Uno de ellos es el diputado Agustín Romero (Partido Republicano), quien preside Hacienda. Pese a las presiones de diputados de izquierda y las amenazas en torno a una eventual inconstitucionalidad en su forma de llevar la discusión, Romero ya notificó que se apegará con rigor al cronograma acordado con el Ejecutivo.

José Carlos Meza junto a Agustín Romero (@agenciauno)

Para ello citó a la comisión a ocho sesiones en cuatro días. La idea es recibir al amplio abanico de expertos y los órganos competentes en el transcurso del martes y miércoles para culminar el jueves con la aprobación del proyecto y así dar paso a las comisiones de Vivienda y Medio Ambiente —las cuales presidente los diputados Juan Beltrán (RN) y Guillermo Ramírez (UDI), respectivamente—.

Eso sí, en Hacienda prevén que el proyecto impulsado por Quiroz aún tiene una prueba de fuego pendiente. Se trata de la evaluación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que aún no se pronuncia oficialmente en torno al proyecto. Hoy martes, a las 16:30, está presupuestado que la presidenta del órgano, Paula Benavides, exponga las consideraciones del CFA respecto al proyecto en medio de las dudas de la sostenibilidad fiscal y los problemas de recaudación que alertó el FMI.

Tras la presentación del CFA, el cronograma de Hacienda se mantendrá igual de intenso, especialmente el miércoles, jornada en que la oposición y el oficialismo llevarán a sus economistas de cabecera para la disputa técnica.

Por el lado de las bancadas de oposición, se harán presentes Mario Marcel, exministro de Hacienda; Andrea Repetto, economista de la Universidad Católica; Luis Eduardo Escobar, economista y encargado programático de la materia de la candidatura de Jeannette Jara; y Diego Riquelme, excoordinador de política tributaria del Gobierno de Boric.

El oficialismo, por su parte, convocó al exministro Ignacio Briones; el economista, Klaus Schmidt-Hebbel; Matías Acevedo, ex director de Presupuestos; Bettina Horst, directora del centro de estudios de LyD; y a Michèle Labbé Cid, economista.

En caso de que en Hacienda despache el proyecto este jueves, sorteando las indicaciones que podría ingresar la oposición, las comisiones de Vivienda y Medio Ambiente tendrían cerca de una semana y media para despachar el proyecto a sala. Así, se podría cumplir el deseo del Ejecutivo de votar el proyecto el 20, puesto que la última semana de mayo previa a la cuenta pública es distrital por lo que no habrá sesiones.