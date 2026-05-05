Uber Mujeres: así es la nueva función que llega a Chile y el impacto que busca en el empleo femenino

Esta nueva herramienta permitirá a las mujeres escoger viajes solo con socias conductoras. Revisa de qué se trata y en qué lugares está disponible.

Uber Mujeres llegó a Chile y a partir de este martes estará disponible esta nueva función dentro de la aplicación, la cual permite a las usuarias elegir viajar con socias conductoras.

La compañía realizó este anuncio en la comuna de Las Condes, junto a la alcaldesa Catalina San Martín, marcando el inicio de esta alternativa a la que podrán acceder pasajeras de toda la Región Metropolitana (RM).

De esta manera, la app de transporte priorizará su conexión con socias conductoras en tres modalidades: solicitudes de viaje inmediatas, reservas programadas o preferencias para todos los viajes.

“Uber Mujeres nace de lo que venimos escuchando desde hace tiempo: las usuarias quieren más opciones y mayor control al momento de usar la app de Uber. Con esta nueva alternativa, usamos la tecnología para responder a esa necesidad de forma simple y directa”, expresó Federico Prada, gerente general de Uber en Chile.

En este marco, la alcaldesa San Martín destacó que “avanzar en alternativas de transporte seguras, modernas e inclusivas es una prioridad. Por eso, valoramos iniciativas que ponen en el centro a las mujeres, permitiéndoles elegir cómo y con quién desplazarse. Y en esa línea, destacamos el rol de muchas mujeres conductoras, varias de ellas vecinas de la comuna, que encuentran en estas plataformas una oportunidad de autonomía y desarrollo”.

Cómo funciona Uber Mujeres, la nueva función que llega a Chile

En el lanzamiento, Uber también anunció una alianza estratégica con la empresa chilena UpGirl Mobility, que desarrolla y opera soluciones de movilidad especializadas en movilidad femenina y del cuidado.

Con esta alianza, se buscará fortalecer la presencia de socias conductoras en la aplicación gracias al programa Women&Electric de UpGirl, que incorpora la primera flota del mundo 100% eléctrica y compuesta solo por mujeres conductoras.

“Esto no se trata solo de sumar más conductoras, sino de transformar cómo se diseña y opera la movilidad para las mujeres. Con Women&Electric estamos demostrando que es posible construir un modelo eficiente, escalable y con impacto real, donde nosotras estemos siempre en el centro”, sostuvo la fundadora y CEO de UpGirl Mobility, Kim Maturana.

Respecto a la modalidad que se suma a Uber, estará disponible desde este martes de forma progresiva hasta completar la totalidad de las usuarias de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, en tres modalidades:

Viaje inmediato: las usuarias pueden elegir la opción Uber Mujeres para pedir un viaje en el momento con una socia conductora.

las usuarias pueden elegir la opción Uber Mujeres para pedir un viaje en el momento con una socia conductora. Reserve: las usuarias pueden reservar un viaje con una socia conductora con antelación mínima de 30 minutos.

las usuarias pueden reservar un viaje con una socia conductora con antelación mínima de 30 minutos. Configuración de preferencias: las usuarias pueden elegir que, cada vez que pidan un viaje de UberX, la app intente, como primera opción, conectarlas con una socia conductora.

Si la app no encuentra una socia conductora o el tiempo de espera es muy largo, le preguntará a la usuaria si desea esperar más o si acepta que su solicitud de viaje se redirija a un socio conductor.