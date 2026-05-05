“Quien me critique, que lo haga con la verdad”: papa León XIV respondió a las nuevas críticas de Trump

El presidente norteamericano aseguró que el pontífice “prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

VATICAN NEWS.

A dos días de su cita con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el papa León XIV respondió este martes a los nuevos cuestionamientos del presidente norteamericano, Donald Trump.

Horas antes, el mandatario aseguró que el pontífice “prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No creo que eso sea bueno“.

“Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente“, aseveró Trump en la entrevista que le concedió a la cadena Salem News Channel.

Antes de que León XIV abordara el tema, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, sostuvo que los “ataques” contra el “jefe y guía espiritual de la Iglesia católica, no son ni comprensibles ni útiles para la causa de la paz“.

“Reafirmo el apoyo a cada acción y palabra del papa León; los suyos son testimonios en favor del diálogo, del valor de la vida humana y de la libertad. Una visión que comparte también nuestro Gobierno, comprometido a través de la diplomacia a garantizar estabilidad y paz en todas las áreas donde hay conflictos”, argumentó.

La respuesta del papa a los ataques de Donald Trump

Más tarde, el papa respondió a los nuevos ataques de Donald Trump durante un encuentro con periodistas en Castel Gandolfo, donde recalcó que “la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz“.

“Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna“, complementó.

El cruce entre Trump y León XIV se produjo 48 horas antes de la cita que el pontífice tiene programada con Marco Rubio, sobre la que manifestó su deseo de “mantener un buen diálogo, con confianza y franqueza, para llegar a entendernos bien”.