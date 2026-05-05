La Revista Como Objeto Cultural: así será la masterclass de Felipe Bianchi

El periodista abordará por qué las revistas de culto son publicaciones que, aunque no necesariamente tuvieron un éxito masivo, desarrollaron una comunidad fiel de lectores.

El próximo sábado 9 de mayo, Felipe Bianchi encabezará la masterclass llamada La Revista Como Objeto Cultural, en el marco del Vol.13 de Mercado Paris Londres.

El evento se llevará a cabo en el Laboratorio Cultural Espacio Londres (Londres 55, Santiago Centro), de 13:00 a 14:00 hrs., e incluirá un meet & greet y una pequeña expo “Kiosco” con portadas de la Revista D, la cual Bianchies su director ejecutivo.

En la cita, el periodista abordará que pese a lo que algunos suponen, las revistas impresas no son hoy apenas unas elegantes trincheras creativas. Cuentan, todavía, con un amplio y creciente mercado. Como los vinilos, viven un segundo aire tras años de profunda crisis y han conseguido reinventarse con resultados sorprendentes.

¿Qué representa el fenómeno? Una reconfiguración profunda, marcada por la especialización y la calidad premium. Un gesto contracultural como alternativa al aburrido algoritmo digital.

Chile tiene una amplia tradición en revistas que podrían considerarse “de culto” en la política (Ercilla, Hoy), en deporte (Estadio, Don Balón), espectáculos (Ecran, Vea), tendencias (Paula) y vida social (Cosas, Caras) que han aportado gran influencia intelectual, estética o historia en la sociedad chilena desde el periodismo, el diseño y la fotografía.

De esta tradición histórica conversará en esta masterclass Felipe Bianchi, periodista de reconocido prestigio, que plantea que la revista puede entenderse no sólo como un medio informativo, sino también como un objeto cultural y material que adquiere valor en distintos niveles: estético, documental y entretención. Por eso funciona como pieza estética: tipografía, diagramación, fotografía, ilustración, uso del color y calidad del papel; o como un archivo pues funcionan como dispositivos de registro cultural. Y son por cierto un elemento de decoración, reflejo de su tiempo.