¿The Best?

Los peruanos del restaurant Maido alcanzaron el primer lugar en la lista de los 50 Best que patrocina la Revista inglesa Restaurant. La lista es bien fome, para mi al menos, porque los que ya han sido número uno salen de la lista para siempre y nos deja sin saber, en realidad, cuál es el mejor restaurante del mundo. Para más remate y como es lógico, tampoco sabe cuál es el segundo mejor, cosa que para los chilenos es muy confusa.

Es de público conocimiento que cuando alguno de nuestros restaurantes llegue a la cima de la gastronomía mundial alcanzará sólo el segundo puesto en el ranking y que el top 1 será siempre para otras nacionalidades. Es el karma del campeonato mundial de himnos nacionales en que quedamos pisándole los talones a la Marsellesa, pero finalmente segundos.

A la gastronomía peruana, que no para de desarrollarse, le da para el primer lugar. Tan establecida ya está la comida de los vecinos en el mundo, que aguanta hasta para las deformaciones que le hacemos los chilenos a su comida tradicional. Los ají de gallina y suspiros de limeña que se hacen por estos lados ya no son iguales a los de Lima. Ni mejores ni peores sólo que ahora ya son también preparaciones chilenas.

Pero ojo al charqui. Lo que yo sí le puedo asegurar que en La Tiendita Peruana en San Pablo al llegar a Puente, segundo lugar entre mis 50 best de tiendas peruanas en Santiago, puede encontrar varios productos para para comprar ingredientes y darle un giro a su cocina. Hay menestras, como las llaman en el Perú, de excelente calidad y buen precio como poroto canario, poroto Ojito negro, pallares, habas secas y mote peruano que es mucho más grande que el nuestro. También hay envasados como la Torta King Kong, el Panetone Cusco que acá lo venden año corrido y las rosquillas El Cajamarquinito. Desgraciadamente el barrio ha repuntado pero no tanto y sigue siendo muy conveniente comprar online, por ejemplo en https://saborperuano.cl.

Si se decide a cocinar peruano tradicional, no le faltarán los ingredientes. Le recomiendo que parta por un arroz chaufa que necesita de un buen ají como los que abundan en La Vega, y si le falta inspiración, esta receta está muy buena. Si quiere hacer algo más complejo y más parecido a Maido le recomiendo partir viendo de que se trata su cocina en este video. No es nada fácil y de sobra merecen ser los primeros de la lista, aunque el próximo año ya no lo serán más.