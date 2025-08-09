Cada estación da lo suyo y aunque el invierno es el que menos aporta a la olla, no es poco lo que entrega. Paseando por la feria de los viernes en la Plaza Perú de la comuna de Las Condes, me encontré con maravillosos hinojos, buenas bruselas, paltas negras de Santa Cruz, acelgas nuevas y hojas verdes llamadas mizuna y tatsoi.

También había alcachofas que todavía estaban gordas y frescas así que no queda otra que hacerme una ensalada invernal a todo ritmo. Creo que en una fuente baja pondré una base de ricotta con unos fondos de alcachofas grillados, hinojo cortado bien delgado y capaz que le ponga pedazos de manzana verde.

Un chorrazo de aceite de oliva, sal y pimienta y unas rodajas de limón cortadas muy finas para terminar el aliño. Va a quedar buena. O tal vez podría hornear los hinojos para acompañar un medallón de salmón. Si no me cree que es una buena idea, mire este video.

Otra cosa a tener en cuenta, sobre todo a los chilenos que nos cuesta usar más que perejil y cilantro, es que las hierbas aportan muchísimo sabor y alegría a las comidas. En el puesto de Eva,(el que está más cerca de la entrada del estacionamiento en la misma plaza Perú) hay buenísimas hierbas el año completo y también la mejor atención.

Y ojo al charqui, había un tomillo glorioso así que me compré una caja por $1.300 pesos. Creo que es oportuno producir unas bolas de queso de cabra del porte de una pelota de golf y hacerlas rebozadas con abundante tomillo. Tal vez las podría reemplazar por la ricotta en la ensalada, después de todo, estamos en invierno.