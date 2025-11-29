Ojo al Charqui: No solo de chanco vive el chileno

Hasta hace algunos años el queso chileno era bueno solo si era chanco pero, de un tiempo a esta parte, hay productores nuevos y muy buenos que le sacan todo el provecho a la leche de cabra, vaca y oveja.

Hacer el propio queso es de las cosas más satisfactorias que se pueden cocinar. Se puede partir por hacer ricotta que, ademas de fácil, es barata y muy superior a la que se consigue en el comercio. Solo necesita una olla, una servilleta de genero o gasa, leche y vinagre.

Si no me cree vea el video de este amigo argentino, que lo guiará en como hacer un queso con solo un par de litros de leche que lo hará lucirse con su familia y sus amigos.

Y ojo al charqui, en La calle Nueva de Lyon 116, está la tienda “Los Quesos de Chile” donde su dueño, Carlos Portales, lo guiará entre los mejores cortes para que saboree la calidad que hoy consiguen los nuevos productores nacionales. (https://www.losquesosdechile.cl/)

Chile ya no es sólo chanco. En la tienda podrá encontrar a los campeones nacionales del queso. Y no se lo digo de exagerado, porque mis favoritos, el queso de cabra Meli de Río Bueno y el queso La Madame, un cremoso de vaca hecho por la fundación Mondión, se llevaron premios en el primer Encuentro de quesos que hubo en la Feria Food and Service hace un par de meses. ( https://encuentroquesos.cl/). Vale la pena probarlos.