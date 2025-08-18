Codelco implementa nuevo Sistema de Compras de Innovación para cocrear soluciones tecnológicas con impacto operativo

La estatal puso en marcha un modelo pionero que busca resolver desafíos de las operaciones mediante la colaboración con el ecosistema de innovación. La iniciativa será probada con un piloto en la División Radomiro Tomic, cuyo objetivo es optimizar los tiempos efectivos de trabajo en faena.

Codelco lanzó su nuevo Sistema de Compras de Innovación (SCI), una herramienta que permite abordar desafíos operacionales reales mediante soluciones que aún no existen en el mercado. A diferencia de los procesos de adquisición tradicionales, este modelo no busca comprar lo disponible, sino incentivar el desarrollo de respuestas inéditas en un trabajo conjunto con empresas, startups, centros tecnológicos u otros actores del ecosistema.

El SCI se basa en el enfoque “Demand Pull”, en el que es la empresa —en este caso, Codelco— quien define un problema crítico y comunica su intención futura de compra, abriendo así un proceso estructurado de colaboración que puede derivar en la adquisición de la solución cocreada.

“Esto representa una nueva fórmula para enfrentar nuestros desafíos operacionales. Nos permite conectar antes y de manera más estructurada con quienes están ideando soluciones fuera de los marcos habituales, impulsando, además, la generación de conocimiento y tecnología en esta industria tan relevante para Chile”, reflexiona Felipe Lagno, gerente corporativo de Innovación y Tecnología de Codelco.



Este sistema considera diversas etapas, como una consulta pública al mercado (CPM) inicial en la que Codelco invita a las organizaciones interesadas a conocer un desafío específico y aportar información clave, que después es utilizada para diseñar futuras convocatorias. Asimismo, incluye el testeo de prototipos, la realización de pilotos en condiciones reales de operación y la eventual compra, si la solución alcanzada cumple con los estándares de funcionalidad y valor esperados.

Piloto en Radomiro Tomic

La implementación del SCI comenzó en julio con el lanzamiento de una primera CPM para un desafío de la División Radomiro Tomic. El reto planteado a la comunidad innovadora apunta a mejorar los tiempos productivos en faena, específicamente reduciendo los espacios entre el ingreso y el inicio efectivo de actividades, y entre el cierre de jornada y la salida del personal. Se trata de una mejora concreta y medible que, sin afectar la seguridad ni condiciones laborales de los(as) trabajadores(as), puede generar un alto impacto en materia de eficiencia.

“Si los resultados validan el modelo, el SCI podría transformarse en una herramienta permanente para abordar problemas complejos desde la innovación, con una lógica de colaboración, riesgo compartido y visión de largo plazo”, afirma Lagno.



Referencias nacionales e internacionales

Desde la estatal explican que el SCI fue diseñado inspirándose en otras experiencias positivas, tanto nacionales como internacionales. En Chile, por ejemplo, el Ministerio de Economía, CORFO y la Armada están avanzando con pilotajes en esta línea.

Asimismo, en España se utilizan modelos similares en sectores como salud, energía y transporte, con apoyo de fondos europeos y cofinanciamiento de I+D (investigación y desarrollo). Otro caso cercano es el de Brasil, donde la estatal Petrobras ha realizado llamados abiertos para buscar soluciones, acompañados de fases de validación técnica, pilotos en entornos reales, y finalmente contratos de adquisición, estructurando contratos progresivos que protegen la propiedad intelectual conjunta.

Open Codelco

Para conocer los desafíos operacionales de Codelco y sus convocatorias vinculadas al SCI u otros temas, la compañía hace un llamado a los(as) interesados(as) a visitar su sitio Open Codelco (www.opencodelco.cl).