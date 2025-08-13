Directorio de Codelco encarga a experto australiano la revisión independiente del incidente en El Teniente

Con más de 48 años de experiencia en minería en seis continentes y un historial reconocido en seguridad, transformación y liderazgo, el ex CEO de Anglo American encabezará el panel internacional que investigará las causas y lecciones del accidente ocurrido el 31 de julio.

Mark Cutifani, quién presidirá la Evaluación Internacional de Expertos tras lo ocurrido en El Teniente. CEDIDA.

Codelco anunció que el ingeniero de minas australiano, Mark Cutifani, presidirá la Evaluación Internacional de Expertos que realizará la investigación independiente comprometida tras el accidente en la División El Teniente.

La decisión fue aprobada por la unanimidad del directorio en una sesión extraordinaria realizada el domingo recién pasado, proceso en el que la estatal contó con el apoyo del International Council on Mining and Metals (ICMM), así como para la definición de los términos de referencia del mandato.

“Recibo este encargo con la máxima responsabilidad, plenamente consciente del profundo impacto que ha tenido el accidente del 31 de julio y de la urgente necesidad de identificar con claridad sus causas. Este trabajo será clave para la minería subterránea y para fortalecer la seguridad de todos quienes trabajan en ella”, afirmó Cutifani al aceptar el rol.





El grupo de expertos, cuyos miembros serán definidos por Cutifani junto al directorio de la estatal, estará compuesto por hasta cinco especialistas chilenos e internacionales en geotecnia, seguridad minera, comportamiento organizacional y aspectos regulatorios. Su labor incluirá analizar la respuesta de Codelco al accidente, evaluar los factores técnicos, humanos y culturales que pudieron influir en la tragedia, y proponer medidas para prevenir hechos similares.

La investigación se iniciará a partir de la información levantada por la auditoría interna que realiza Codelco y por los hallazgos de Sernageomin como autoridad técnica. El grupo complementará esos insumos con entrevistas, revisión de datos y estudios en terreno.

El directorio de Codelco destacó que Mark Cutifani reúne credenciales excepcionales para liderar esta evaluación, por su experiencia global, su liderazgo en seguridad y su capacidad para impulsar transformaciones profundas. El directorio remarcó que está plenamente comprometido en asegurar que el trabajo de este grupo experto se desarrolle con total independencia y rigor técnico.

Cutifani inició su carrera en 1976 en minería subterránea de carbón en Australia y ha dirigido operaciones en 20 países y más de 30 minerales y metales. Durante su gestión como CEO de Anglo American (2013-2022) logró una reducción de 87% en incidentes graves, duplicó la productividad laboral y redujo en 40% los costos unitarios reales, alcanzando retornos anuales para los accionistas de un 22% promedio. Antes, como CEO de AngloGold Ashanti, encabezó una profunda transformación en seguridad, reduciendo incidentes en 70% en las minas más profundas del mundo.

Además de su destacada trayectoria ejecutiva, Cutifani ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos internacionales por su liderazgo en la industria minera. En 2024 fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE), distinción otorgada por el Reino Unido por su contribución a la inversión minera global y al desarrollo sostenible. También ha sido galardonado con el AusIMM Industry Award en Australia, el Brigadier Stokes Award en Sudáfrica, el Thomas Edison Global Innovation Award, ha sido incorporado a los Salones de la Fama de la Minería en Australia, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, y otros premios internacionales que reconocen su compromiso con la seguridad, la innovación y la transformación de las operaciones mineras.