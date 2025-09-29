Codelco incorpora camiones eléctricos en la División Ministro Hales para reducir su huella de carbono

La implementación de este tipo de equipos en el transporte interno de graneles —una iniciativa pionera en la gran minería del cobre en Chile— marca un nuevo hito en la ruta de descarbonización de la estatal, con el foco puesto en la sustentabilidad y la innovación tecnológica

Codelco incorporó camiones eléctricos en su operación de transporte interno en la División Ministro Hales (DMH), convirtiéndose en la primera faena de la gran minería del cobre en Chile en utilizar este tipo de vehículos de manera permanente. En esta fase inicial, son dos los equipos 100% eléctricos que estarán en funcionamiento, lo que supone una reducción de emisiones de 346 toneladas de CO₂ anuales.

“La licitación adjudicada en Ministro Hales representa un nuevo estándar en nuestra forma de operar. Estamos buscando avanzar hacia contratos que vengan con una veta importante en materia de sustentabilidad, y este es un caso evidente de cómo podemos integrar innovación, eficiencia y compromiso ambiental en la búsqueda de proveedores. Esta es una iniciativa que se suma a otras como la incorporación de más de un 40% de flota eléctrica en los buses para el traslado del personal”, comenta Mauricio Acuña, vicepresidente de Abastecimiento de Codelco.



El servicio de transporte interno en DMH es esencial para la continuidad de procesos productivos clave, como en el manejo de calcinas húmedas y secas en la planta de tostación, y su traslado hacia las instalaciones de la División Chuquicamata, entre otras labores. Los camiones eléctricos, al igual que la renovada flota diésel considerada en el contrato, incorporan cúpulas hidráulicas, brindando mejoras en materia de seguridad y eficiencia durante el movimiento de material.

“El proyecto también va en línea con los compromisos que estamos abordando en nuestro proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, donde buscamos transformar estructuralmente nuestra operación para reducir emisiones, mitigar exte

alidades y mejorar la eficiencia energética. Este es un paso concreto hacia una minería de bajas emisiones y de alto valor para el país”, señala Gonzalo Lara, gerente general de División Ministro Hales.



Desde el punto de vista técnico, estos nuevos equipos permiten una autonomía real de hasta 222 kilómetros, con un rendimiento de 0,79 km/kWh. Cuentan con una capacidad de carga útil de 31,5 toneladas y sus baterías pueden ser recargadas completamente en poco más de una hora. Para asegurar su funcionamiento, se habilitó una electrolinera exclusiva en la división.

Proyecciones hacia el futuro

En paralelo, la División El Teniente realizó pruebas de un camión eléctrico destinado al traslado de cobre metálico entre las plantas y la estación de transferencia El Olivar. Este piloto buscó evaluar su viabilidad operativa y allanar el camino para su inclusión en actual proceso de licitación. Asimismo, este tipo de vehículos podrían también ser incorporados en la División Chuquicamata, en un futuro.

“Para consolidar esta estrategia, Codelco está desarrollando una serie de iniciativas orientadas a impulsar la electromovilidad en sus operaciones”, explica Cristián Sarah, gerente Corporativo de Abastecimiento Insumos y Servicios de la estatal. “Estamos realizando reuniones técnicas con proveedores de camiones de todo el mundo para analizar aspectos como autonomía, productividad y seguridad; encuentros con empresas del sector energético para asegurar el abastecimiento en zonas clave de operación; y en marzo de 2025 concretamos un taller para recoger las necesidades operacionales de las divisiones, compartir avances tecnológicos y definir en conjunto con los actores del ecosistema los próximos pasos a seguir”, detalla el ejecutivo.



Con esta experiencia pionera, Codelco abre el camino hacia la masificación de la electromovilidad en el transporte de carga minera, proyectando su incorporación progresiva en otras divisiones y servicios, apuntando a transformar estructuralmente la forma en que la corporación se relaciona con sus proveedores, incentivando contratos que integren tecnologías limpias, eficiencia operativa y valor compartido.