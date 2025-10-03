Donald Trump presiona y Apple elimina ICEBlock, la app que señalaba operativos de inmigración

La medida se produce una semana después del tiroteo en un centro de ICE en Dallas, cuyo autor había buscado apps para rastrear agentes, según autoridades.

Apple decidió retirar la app ICEBlock de la App Store, una aplicación que permitía rastrear y reportar anónimamente avistamientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión se adoptó luego de una solicitud directa de la Casa Blanca, alegando preocupaciones de las fuerzas del orden sobre riesgos para su seguridad.

“Creamos la App Store para que fuera un lugar seguro y de confianza para descubrir apps. Con base en información que recibimos de las fuerzas del orden sobre los riesgos de seguridad asociados con ICEBlock, la retiramos, junto con apps similares, de la App Store“, informó Apple.

Funcionarios de la administración Trump afirmaron que los ataques contra agentes de ICE habían aumentado y vincularon esa tendencia a la app. “ICEBlock está diseñada para poner en riesgo a los agentes de ICE por el simple hecho de hacer su trabajo, y la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no puede cruzarse”, indicó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

La petición llegó una semana después del tiroteo mortal en una instalación del ICE en Dallas, donde autoridades afirmaron que el hombre armado que abrió fuego utilizó apps que rastrearan la presencia de agentes para planear el ataque.

El funcionamiento de la aplicación estaba inspirado en Waze. ICEBlock utilizaba el crowdsourcing para permitir que los usuarios compartieran y verificaran reportes sobre operativos de ICE en un radio de cinco millas, incluyendo marcar ubicaciones, confirmar reportes y compartir fotos.

El alcance de ICEBlock y su creador

Un reporte de CNN de junio señalaba que ICEBlock tenía más de 20.000 usuarios y más de un millón de descargas desde su lanzamiento. Las descargas alcanzaron un máximo de casi 114.000 en un solo día de julio tras las críticas de funcionarios de la administración. Los usuarios que ya habían descargado la app podrán seguir usándola después de su retirada.

“La afirmación de que ICEBlock pone en peligro a los agentes es absolutamente falsa. Estamos decididos a combatir esto con todo lo que tenemos”, dijo Joshua Aaron, el creador de la app, según recogió The New York Post.

Tanto Bondi como Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, advirtieron a Aaron que “no estaba protegido” por la Constitución y aseguraron que estaban considerando procesarlo. Bajo la segunda administración del presidente Donald Trump, la reducción de la inmigración ilegal ha sido una política central, con ICE como componente clave.

Defensores de derechos en Estados Unidos han asegurado que la libertad de expresión y el debido proceso se vulneraban a menudo durante los esfuerzos de deportación. Con la retirada de la app se generó un debate sobre la influencia gubernamental en las plataformas tecnológicas y el equilibrio entre la libertad de expresión y la seguridad nacional.