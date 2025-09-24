Tiroteo en centro de detención de migrantes en Dallas: al menos tres heridos y múltiples muertos

Durante la mañana de este miércoles un tiroteo se llevó a cabo en un centro de detención de migrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según reportes oficiales, el incidente dejó al menos tres heridos y múltiples víctimas mortales, donde el número ni la identidad de las últimas aún no han sido confirmados.

El ataque ocurrió a las 7:00 de la mañana hora central de Estados Unidos, provocando un importante despliegue policial en la zona. “Aún se están conociendo los detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y muertos. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida“, explicó en su cuenta de X la secretaria de Seguridad de EE.UU., Kristi Noem.

El director del ICE, Todd Lyons, fue quien confirmó el número de personas heridas, indicando sobre el tirador que “se trata de un posible francotirador“. Según información entregada por CNN, al menos dos detenidos se encuentran entre las víctimas del ataque. Entre quienes suelen estar en la instalación se encuentran empleados del ICE, civiles y detenidos inmigrantes.

Por su parte, la subdirectora del ICE, Madison Sheahan, confirmó en diálogo con Fox News que ningún agente resultó herido en el ataque, aunque no compartió mayores detalles sobre otras muertes o heridos. “Aún no hemos confirmado el número de atacantes, pero sabemos que el atacante ya no está prófugo“, añadió.

Más allá de esta información preliminar, aún no se ofrecen detalles del mismo, ya sea su identidad o su motivación para llevar a cabo el tiroteo en el centro de detención. “Aunque aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes. Debe cesar. Por favor oren por las víctimas y sus familias”, puntualizó Noem en su escrito.

Noticia en desarrollo…