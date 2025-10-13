Entel recibe el Premio IniciativaMayor 2025 por su compromiso con las personas mayores

La compañía de tecnología y telecomunicaciones destacó entre numerosas postulaciones por sus proyectos que cumplieron con los cuatro criterios del comité evaluador: generar un impacto positivo en las personas mayores, inspirar a otras empresas, responder de manera coherente a las necesidades y capacidades de este grupo, y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Con iniciativas que combinan innovación y empatía, Entel lidera la transformación digital para las personas mayores en Chile. CEDIDA.

Entel, empresa líder de tecnología y telecomunicaciones en Chile, fue distinguida con el Premio IniciativaMayor 2025, reconocimiento que destaca los esfuerzos de organizaciones comprometidas con mejorar la experiencia de las personas mayores como clientes.

El galardón, otorgado por SelloMayor, reconoció la destacada labor de Entel en el desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar la atención y servicios para adultos mayores, un segmento que, según proyecciones del INE, representará un tercio de la población chilena en los próximos 10 años.

Entre las iniciativas reconocidas, se encuentran el Fondo 55+ y el Programa 70+ (Plan Persona Mayor). El primero, lanzado en octubre de 2024, impulsa la formación en tecnología, educación financiera, salud digital y fortalecimiento comunitario para personas entre 55 y 70 años, financiando proyectos innovadores, escalables y adaptados a sus necesidades. A la fecha, la iniciativa ha alcanzado exitosamente a más de 3.500 personas en más de 70 comunas del país, beneficiando a adultos mayores en al menos nueve regiones, incluyendo la Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Ñuble, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos, Aysén y Magallanes.

Por su parte, el Programa 70+ ofrece beneficios exclusivos para personas de 70 años o más, con precios de planes justos, atención especializada y descuentos especiales, contribuyendo a reducir la brecha digital y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

“Para nosotros es un gran orgullo haber recibido hoy el reconocimiento Sello Mayor a la iniciativa de personas mayores del año 2025 con el Fondo 55+, en alianza con nuestra iniciativa Programa 70+. Este reconocimiento nos pone muy contentos, porque refleja una visión de futuro, entendiendo que somos protagonistas del presente y que podemos jugar un rol importante en transformar la vida de otros”, señaló la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.



La propuesta ganadora de Entel resaltó entre numerosas postulaciones por cumplir con los cuatro criterios fundamentales establecidos por el comité evaluador: generar un impacto positivo en los clientes personas mayores, poseer capacidad inspiradora para otras empresas, mantener coherencia con las necesidades y capacidades de los adultos mayores, y asegurar sostenibilidad a largo plazo.

El comité evaluador estuvo compuesto por destacados referentes del ámbito público, empresarial y académico, con experiencia en campos relacionados con la innovación y personas mayores: Juan Jaime Díaz, asesor de Dirección de El Mercurio; Rosita Kornfeld, exdirectora del Senama y del Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento; Jaime Hidalgo, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile; Karen Ergas, directora de empresas, y Mariana Kaplun, diseñadora y docente UC experta en Innovación Social.

El Premio IniciativaMayor busca reconocer, visibilizar y promover proyectos desarrollados en Chile que mejoran la experiencia de las personas mayores como clientes. En esta edición 2025, el concurso estuvo abierto a compañías nacionales de todos los tamaños y sectores que implementan acciones dirigidas a mejorar el bienestar de los clientes mayores.

Este logro, se suma a otros reconocimientos obtenidos por Entel este año, como el primer lugar en la categoría “Telefonía Móvil” del Índice Nacional de Satisfacción de Clientes de Procalidad, un premio otorgado directamente por los clientes y que refleja el resultado de años de trabajo sostenido para entregar la mejor experiencia.