Codelco destaca en Water Congress 2025 por su avanzada gestión hídrica mediante herramientas digitales e inteligencia artificial

La minera estatal afianza su compromiso con la optimización eficiente y sostenible del recurso hídrico a través de tecnologías de vanguardia.

Las presentaciones de Codelco pusieron especial foco en la aplicación de inteligencia artificial y analítica avanzada para mejorar la gestión del agua en sus faenas. CEDIDA.

La crisis hídrica global exige que sectores críticos, como la minería, implementen soluciones innovadoras para una gestión responsable y eficiente del agua. En esa línea, Codelco reafirmó su liderazgo en la materia durante el Water Congress 2025, evento que congrega a referentes claves del mundo hídrico y minero para intercambiar avances, estrategias y desafíos.

El Water Congress 2025, organizado por Gecamin, contó con la participación de los Países Bajos como país invitado. Durante el evento, se compartieron casos de éxito, desafíos y mecanismos incipientes para la gestión hídrica en la industria minera.

La estatal presentó un total de diez ponencias, abordando diversas áreas vinculadas al tema, destacándose especialmente dos presentaciones dedicadas a analítica avanzada e inteligencia artificial aplicada. Estas reflejan el trabajo colaborativo entre los equipos de la División Chuquicamata y Casa Matriz de Codelco, que busca potenciar la sustentabilidad y eficiencia en la operación minera mediante tecnologías digitales.

Por ejemplo, profesionales de la Corporación expusieron sobre un sistema de monitoreo y optimización hídrica desarrollado para los activos de Chuquicamata. Este proyecto incorpora modelos estadísticos que permiten predecir con precisión niveles de interfaz y reservas de agua, además de implementar sensores virtuales y algoritmos de optimización para un balance hídrico operativo. De este modo, es posible anticipar desviaciones y adoptar medidas correctivas en tiempo real, asegurando el uso eficiente del recurso sin afectar el flujo productivo.

“Innovar en gestión hídrica es una necesidad estratégica para el presente y el futuro de la minería. Las soluciones digitales que estamos incorporando en Codelco nos permiten mirar el agua desde una nueva perspectiva: entenderla, anticipar su comportamiento y gestionarla con responsabilidad. Este tipo de avances demuestran que la innovación, cuando se orienta a la sostenibilidad, se convierte en una herramienta concreta para proteger el recurso y asegurar la continuidad de nuestras operaciones”, señala Mariana Concha, gerenta corporativa de Aguas de Codelco, quien además ejerció como presidenta del congreso en su edición 2025.



Otra presentación de Codelco se centró en un sistema recomendador para optimizar la recuperación de agua en espesadores de alta capacidad, también en Chuquicamata. Este desarrollo integra análisis de datos mineralógicos y parámetros operacionales mediante técnicas de aprendizaje automático, también conocido como machine learning. La herramienta permite identificar de manera mucho más ágil los puntos óptimos de operación, maximizando la eficiencia hídrica y reduciendo pérdidas en la planta concentradora.

Gestión hídrica integrada y digital

Codelco también expuso detalles acerca de su nuevo Sistema de Información y Gestión de Aguas (SIGA), una innovadora plataforma que busca transformar la manera en que la Corporación administra este recurso, impulsada por la Gerencia Corporativa de Aguas y desarrollada por las Gerencias de Tecnología y Digitalización y de Aplicaciones del Negocio.

El sistema integrará en tiempo real la información hídrica de todas las divisiones, permitiendo contar con datos confiables, estandarizados y herramientas de modelación avanzada para la toma de decisiones. Su implementación —alineada con la Estrategia Corporativa de Aguas y los planes estratégicos de la estatal— fortalecerá la gestión sustentable, la transparencia y el cumplimiento normativo en el uso del agua, con miras a la puesta en marcha de la primera etapa en 2026.

Entre sus múltiples funcionalidades, la plataforma permitirá consultar imágenes satelitales y fuentes oficiales de la Dirección General de Aguas (DGA), el Instituto Geográfico Militar (IGM) y Sernageomin, así como acceder a los pronósticos meteorológicos que serán generados entre los(as) especialistas de Codelco y la Dirección Meteorológica de Chile.

“El SIGA representará un salto cualitativo en nuestra gestión del recurso hídrico: nos permitirá avanzar desde una recopilación dispersa de datos a una gestión integrada, predictiva y trazable, en línea con los más altos estándares inte

acionales y la normativa vigente”, explica Damián Córdoba, director corporativo de Asistencia Técnica y Estandarización de Codelco, quien lidera el equipo detrás de este proyecto.



CEDIDA.

“En definitiva, nos entregará una visión consolidada del uso de agua, que integra información de gestión del agua con datos geográficos y de activos de la compañía y que será clave para avanzar hacia una minería más eficiente, responsable y transparente”, sintetiza Juan Morales, ingeniero de Aguas del equipo del proyecto y quien realizó la presentación del SIGA.



Compromiso con el desarrollo sostenible

La participación de Codelco en Water Congress 2025 demuestra el compromiso de la empresa con la incorporación de tecnologías avanzadas para enfrentar la escasez hídrica en la industria minera. La integración de conocimiento técnico, innovación digital y trabajo colaborativo constituye la base para asegurar una gestión hídrica eficiente, alineada con los objetivos de sostenibilidad y continuidad operativa.

Estos desarrollos adquieren especial relevancia en un contexto donde la minería debe responder a demandas ambientales más estrictas y a la necesidad de proteger recursos naturales vitales. Así, Codelco no solo contribuye a la mejora de sus procesos productivos, sino que también aporta a la construcción de un modelo de minería responsable y sostenible para el futuro.