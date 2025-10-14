La seguridad minera también es digital

El futuro de la minería es digital, y protegerlo es responsabilidad de todos. Así como cuidamos nuestra integridad física cada día, debemos cuidar también nuestra seguridad digital.

Centro Integrado de Operaciones (CIO) en Chuquicamata. CEDIDA.

En Codelco sabemos que la seguridad no se limita al uso del casco, los guantes o los lentes de protección: también debemos protegernos en el mundo digital. En un entorno donde la tecnología forma parte esencial de nuestras operaciones, la ciberseguridad se ha convertido en un elemento tan crítico como cualquier medida preventiva en terreno.

Octubre es el Mes de la Ciberseguridad, una instancia que aprovechamos para reforzar nuestra cultura de protección digital. Hoy los riesgos digitales son tan reales como los físicos: un ataque informático puede afectar la continuidad operacional, poner en riesgo la seguridad de nuestros datos o incluso impactar a las personas que forman parte de nuestra organización. Por eso, este mes es una oportunidad para sensibilizar, educar y fortalecer hábitos digitales seguros entre todos y todas.

En los últimos años, hemos avanzado de manera significativa. La ciberseguridad pasó de ser un tema técnico a ser una prioridad estratégica para toda la Corporación. Hemos fortalecido nuestras políticas, invertido en tecnología y, sobre todo, impulsado la formación y la concientización de nuestros equipos. Adoptamos un enfoque de gestión de riesgos que nos permite anticipar amenazas y priorizar aquellas que podrían tener mayor impacto en la continuidad del negocio.

El lema que este año instalamos en Codelco —“Tu EPP también es digital”— resume bien el desafío. Así como no ingresamos a una faena sin nuestros elementos de protección personal (EPP), tampoco deberíamos navegar, abrir correos o compartir información sin nuestras medidas básicas de seguridad digital. Usar contraseñas seguras, activar el doble factor de autenticación, mantener los equipos actualizados y desconfiar de enlaces o mensajes sospechosos son los nuevos “cascos y guantes” del entorno virtual. Incorporar estos hábitos es fundamental para proteger tanto nuestra información personal como la de la empresa.

Los desafíos hacia adelante son grandes. Los ataques son cada vez más sofisticados y el entorno digital cambia a gran velocidad. Nuestro compromiso es anticiparnos, invertir en capacidades y fortalecer una cultura donde la ciberseguridad esté presente en cada decisión y proceso. También debemos reforzar nuestra capacidad de resiliencia: estar preparados para recuperarnos frente a un ciberataque o para continuar operando si un proveedor crítico sufre un incidente.

El futuro de la minería es digital, y protegerlo es responsabilidad de todos. Así como cuidamos nuestra integridad física cada día, debemos cuidar también nuestra seguridad digital. Porque en Codelco, la prevención no termina al salir del terreno: continúa en cada clic, en cada correo y en cada dato que resguardamos.