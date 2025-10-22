Cuánto vale el vino chileno que fue elegido como el mejor del mundo

El mejor vino del mundo fue elegido en el marco de una nueva edición del New York Wine Experience, realizada en esa ciudad estadounidense.

En el marco de una nueva edición del New York Wine Experience, realizada en Nueva York, más de mil expertos y productores se reunieron en lo que los conocedores definen como los Óscares del vino, en el cual uno chileno fue elegido como el mejor del mundo.

La actividad fue organizada por la revista estadounidense Wine Spectator, y en ella se llevó a cabo una ceremonia como parte del reconocimiento al primer lugar.

El elegido como el número uno en la categoría Vino del Año por Wine Spectator en 2024 corresponde a la cosecha 2021 cabernet sauvignon, de la Viña Don Melchor de Concha y Toro.

Más atrás quedaron el cabernet sauvignon napa valley georges de Latour private reserve 2021, de Beaulieu Vineyard (Estados Unidos), y Tignanello 2021, de Antinori (Italia).

Cuánto vale el vino elegido como el mejor del mundo

A través de un comunicado, Concha y Toro valoró que “esta añada (cosecha) del icónico cabernet sauvignon de Viña Don Melchor no solo convirtió a esta etiqueta en el primer cabernet sauvignon chileno en alcanzar este logro histórico, sino que también marcó un antes y un después para la industria del vino chileno“.

El gerente general de Viña Concha y Toro, Eduardo Guilisasti, manifestó que “es sin duda la más alta distinción recibida por Don Melchor en su notable trayectoria“.

Respecto del precio que tiene el vino elegido como el mejor del mundo, cada botella de la cosecha 2021 cabernet sauvignon, de la Viña Don Melchor de Concha y Toro, tiene un valor de más de 200 mil pesos por botella.