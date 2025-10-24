Más de 600.000 empleos en riesgo: Amazon acelera su proceso de automatización en Estados Unidos para 2033

Documentos internos filtrados y revisados por The New York Times revelaron que Amazon planea sustituir aproximadamente 600.000 empleos en Estados Unidos por robots hacia 2033, en una estrategia orientada a reducir costos laborales y aumentar la eficiencia de su red logística. La empresa también prevé incorporar unos 40 almacenes robóticos de próxima generación para finales de 2027.

Los analistas anticipan que las operaciones de la firma alcanzarán la paridad entre humanos y máquinas en 2026. En julio, el director ejecutivo Andy Jassy señaló a CNBC que se estaban “mejorando las eficiencias de costos“, lo que se traducía en entregas más rápidas y menores precios para los clientes. Actualmente, la compañía opera más de un millón de robots, una cifra cercana a su plantilla humana.

El equipo de robótica busca automatizar el 75% de las operaciones de almacenamiento y logística, lo que permitiría evitar la contratación de más de 160.000 trabajadores y generar ahorros de unos 30 centavos por cada artículo procesado. El analista Brian Nowak estimó que la automatización podría reducir los gastos operativos en hasta 12.600 millones de dólares entre 2025 y 2027.

Un centro logístico en Shreveport, Luisiana, logró reducir en 25% los costos de cumplimiento gracias a 1.000 robots, modelo que Amazon planea replicar en futuras instalaciones. Aunque el avance tecnológico implica menos personal, la empresa afirma que los ajustes se harán “mediante rotación natural”, sin despidos directos.

Para expertos como Daron Acemoglu, profesor del MIT, “si la automatización de Amazon tiene éxito, se convertirá en un destructor neto de empleo, no en un creador neto de empleo“, según dijo a The New York Times.

Sin embargo, para Amazon, la automatización no busca eliminar empleos ni la intervención humana. “El verdadero titular no es sobre los robots… Es sobre las personas y el futuro del trabajo que estamos construyendo juntos“, afirmó Tye Brady, director de tecnología de Amazon Robotics.