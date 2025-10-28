Musk lanza Grokipedia como mejora “masiva” de Wikipedia con la IA de Grok

“La versión 1.0 será diez veces mejor y, aun en la 0.1, ya es mejor que Wikipedia”, aseguró Musk sobre su nueva plataforma.

Elon Musk volvió a sacudir el ecosistema digital con el lanzamiento de Grokipedia, una enciclopedia impulsada íntegramente por inteligencia artificial que busca competir con Wikipedia. El sitio debutó con 885.279 artículos, todos generados por Grok AI, el sistema desarrollado por xAI, la compañía de inteligencia artificial del empresario.

Su volumen aún es muy inferior a los más de siete millones de entradas que acumula la versión en inglés de Wikipedia. El estreno no estuvo exento de tropiezos: el alto tráfico inicial provocó caídas temporales en el sitio, que regresó en línea horas más tarde.

Su diseño, con fondo negro, una barra de búsqueda central y el título “Grokipedia v0.1”, evocaba la estética de Wikipedia, aunque Musk lo presentó como una alternativa radical. “Grokipedia.com versión 0.1 ya está disponible. La versión 1.0 será 10 veces mejor, pero incluso la 0.1 es mejor que Wikipedia en mi opinión“, afirmó el magnate en su cuenta de X.

Para Musk, el proyecto es “extremadamente importante para la civilización” y parte de la misión de xAI de “comprender el universo”. “El objetivo de Grok y Grokipedia es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad“, afirmó.

A diferencia de Wikipedia, que se construye mediante la colaboración abierta de voluntarios, Grokipedia no permite ediciones directas. Los usuarios solo pueden marcar un texto como erróneo con el botón “It’s Wrong” (“Está equivocado”) y enviar sugerencias.

Cada entrada aparece con la etiqueta “verificado por Grok”. Sin embargo, varios medios, entre ellos NBC News, detectaron artículos copiados textualmente de Wikipedia, lo que reavivó el debate sobre la autoría y la independencia editorial de la nueva plataforma.

Musk no evitó la polémica. Calificó a Wikipedia como “Wokipedia” y que estaba “controlada por un ejército de activistas de izquierda“. Además, criticó su uso de fuentes como The New York Times o NPR, medios que, paradójicamente, también figuran entre las más de 300 fuentes citadas por Grokipedia.

Desde la Fundación Wikimedia respondieron de forma concisa y breve: “El conocimiento de Wikipedia es—y siempre será—humano“.