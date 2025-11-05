Codelco y Wismut: una alianza que impulsa la minería sostenible desde la colaboración internacional

Visita de la delegación de Wismut a Operaciones Norte de Codelco. CEDIDA.

Aprender de una experiencia internacional que ha convertido antiguos pasivos industriales en espacios productivos y sostenibles fue el objetivo de la firma de un acuerdo de colaboración en 2024 entre Codelco y la empresa estatal alemana Wismut, especialista en el desmantelamiento, limpieza y rehabilitación de antiguos emplazamientos mineros. Un año después, la alianza ya muestra resultados concretos y proyecciones que refuerzan el compromiso de la Corporación con una gestión responsable del territorio y los recursos naturales.

Aprendizajes compartidos y soluciones conjuntas

Uno de los primeros hitos de esta cooperación fue un webinar realizado en diciembre de 2024, centrado en la gestión de escorias y la rehabilitación de suelos industriales tras el cese de operaciones de la Fundición Ventanas. En esa instancia, Codelco presentó sus avances en proyectos de reutilización de escoria de cobre —como mobiliario urbano y mezclas asfálticas para pavimentar lozas—, mientras Wismut compartió su experiencia en la regeneración de zonas mineras en Sajonia y Turingia, transformadas en áreas aptas para la agricultura e infraestructura.

A mediados de 2025 se realizó un segundo encuentro digital, esta vez centrado en el tratamiento de aguas en faenas mineras activas y cerradas. Un equipo de la División Andina de Codelco expuso su sistema integral de gestión hídrica en el Depósito Lastre Norte, que garantiza la calidad de 100% del agua descargada al río Blanco. En tanto, los profesionales de Wismut explicaron sus estrategias para el tratamiento de aguas en antiguos sitios de explotación de uranio, y expusieron innovaciones en materia de eficiencia energética en la planta Helmsdorf, que permitieron reducir en más de 90% el consumo eléctrico en sus procesos de tratamiento hídrico.

“En un contexto de crecientes eventos extremos y variabilidad hídrica, compartir estas experiencias es fundamental para fortalecer nuestras capacidades de adaptación y cumplimiento ambiental. La cooperación con Wismut nos permite mirar los desafíos desde otra perspectiva, incorporar nuevas tecnologías y consolidar un enfoque de largo plazo”, destacó Gianfranco Gambaro, superintendente de Recursos Hídricos de la División Andina.



Visitas en terreno y proyección hacia el futuro

En septiembre de 2025, delegaciones de ambas compañías visitaron las divisiones Ventanas y Chuquicamata, donde analizaron alternativas conjuntas para el cierre de faenas, el tratamiento de aguas y la rehabilitación de suelos. Estas actividades consolidaron la cooperación técnica que se proyecta a cinco años y que considera un programa de intercambio entre profesionales de Chile y Alemania durante 2026, el cual permitirá fortalecer competencias, promover la transferencia de conocimientos y seguir impulsando una minería estatal más moderna, transparente y sostenible.

“Estamos muy impresionados por los altos estándares técnicos de Codelco. Durante nuestra visita a la División Ventanas y a Operaciones Norte, pudimos constatar los importantes desafíos ambientales existentes, especialmente en lo relacionado con las emisiones de polvo, la escasez de agua y la contaminación de las aguas subterráneas. La gestión del agua en zonas mineras también ha desempeñado un papel central en la remediación de los pasivos mineros en Alemania a cargo de Wismut durante más de tres décadas”, comenta el Dr. Robert Sieland, asistente de la Dirección Técnica de la compañía alemana, y uno de los integrantes de la comitiva que visitó Chile.



Escoria de cobre de la División Ventanas. CEDIDA.

“Los desafíos actuales en la rehabilitación del depósito de escorias de Ventanas muestran claras similitudes con nuestra experiencia en la remediación de escombreras de la antigua minería de uranio, especialmente en lo relativo a los requisitos de aprobación regulatoria y al cumplimiento de las normas de protección de la naturaleza y las especies. Junto con Codelco, queremos desarrollar soluciones prácticas y conformes a la normativa”, complementa Sieland.



Justamente, explican desde la cuprífera, el Comité de Trabajo Codelco–Wismut definirá un plan específico vinculado al cierre de la Fundición Ventanas y a la valorización de residuos mineros masivos.

“El valor de esta alianza radica en la posibilidad de aprender mutuamente de experiencias concretas. La trayectoria de Wismut en el cierre de faenas y la recuperación ambiental complementa la transformación sustentable que impulsa Codelco. Este tipo de cooperación internacional nos permite mirar los desafíos con una perspectiva más amplia, incorporar las mejores prácticas del mundo y avanzar hacia soluciones innovadoras que fortalezcan nuestro compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo territorial”, concluye Humberto Rivas, gerente corporativo de Medio Ambiente de Codelco.