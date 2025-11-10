Vecinos y dirigentes sociales de Los Lagos se capacitaron en seminario sobre preparación ante emergencias

El encuentro abordó los mecanismos de activación territorial, el rol crucial de las tecnologías en situaciones críticas y el potencial transformador de las soluciones digitales como herramientas de respuesta social.

La instancia fue organizada por Entel y Desafío Levantemos Chile. CEDIDA.

Vecinos y dirigentes sociales llegaron al Teatro Diego Rivera de Puerto Montt este jueves para participar en el primer Seminario Regional “Primera Respuesta: Comunidad, Tecnología y Emergencia”, organizado por Entel y Desafío Levantemos Chile. La instancia tuvo como objetivo fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias en la Región de Los Lagos.

El evento, que contó con el apoyo del Gobierno Regional de Los Lagos y con una amplia participación de autoridades locales, líderes comunitarios y representantes de organismos de emergencia, se enfocó en la importancia de la conectividad y de la articulación público-privada como elementos claves para enfrentar situaciones críticas.

Durante la jornada, se mostró el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), un camión de Entel especialmente diseñado con tecnología satelital que permitirá que los equipos de Desafío Levantemos Chile puedan coordinar los apoyos necesarios ante situaciones de emergencia con organismos como Senapred y Conaf, al mismo tiempo de ser una base operativa para que la compañía de telecomunicaciones pueda coordinar y desplegar a sus equipos en terreno.

Este nuevo vehículo está equipado con los elementos necesarios para enfrentar escenarios críticos y apoyar a la comunidad, como pantallas exteriores que permiten comunicar, coordinar, planificar e informar sobre las acciones en terreno; y un área habilitada para carga de teléfonos móviles, baterías externas, SIM cards y teléfonos celulares de reposición para personas afectadas, entre otros.

“Sabemos que la gestión de la emergencia comienza con la prevención y preparación de la comunidad, por eso estamos hoy capacitando a los vecinos para que puedan enfrentar de una mejor manera las emergencias que se presenten”, afirmó Patricia Muñoz, gerenta de Comunicaciones Corporativas y Comunidades de Entel.



La ejecutiva enfatizó además que “como Entel nacemos para conectar a las personas tras el terremoto de Valdivia, y ese propósito sigue guiando nuestro compromiso con Chile. Hoy, más de seis décadas después, seguimos trabajando para que la conectividad sea un pilar fundamental en la respuesta ante emergencias, especialmente en los momentos más críticos”.

Por su parte, el gobe

ador de Los Lagos, Alejandro Santana, indicó que “es relevante que la comunidad entienda y conozca que hoy existen elementos que pueden marcar una diferencia para salvar vidas. Principalmente siendo más eficientes ante situaciones complejas, y desde ese punto de vista como Gobie

o Regional estamos muy contentos de haber sido parte de este seminario”.



El seminario abordó integralmente la gestión de emergencias mediante la participación de destacados especialistas, quienes profundizaron en tres ejes fundamentales: mecanismos de activación territorial, el rol crucial de las tecnologías en situaciones críticas y el potencial transformador de las soluciones digitales como herramientas de respuesta social, junto con entregar estrategias concretas para aplicar en momentos críticos.

El director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt aseguró que “llevamos 15 años en emergencias y sabemos que la conectividad es clave en una catástrofe. Este camión que tenemos con Entel nos permite llevar esa conexión vital hasta el rincón más aislado de Chile. Pero lo más importante es que la comunidad se prepare; el camión es la herramienta, pero el verdadero trabajo es que la gente entienda los riesgos y sepa cómo reaccionar. Estamos felices porque esto es una solución real para que las familias estén más seguras”.



A fin de mes, se efectuará la segunda versión de este seminario en la Región del Biobío, como parte del Programa Primera Respuesta de Entel, para seguir creando una red que anticipa, protege y organiza antes de que la emergencia ocurra.