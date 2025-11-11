Codelco refuerza su liderazgo global en la LME Week 2025: continuidad operacional, seguridad e innovación marcan el debate

En Londres la minera estatal chilena participó en los principales paneles y foros de la semana más influyente de la industria, centrando su mensaje en la continuidad operacional y la transformación tecnológica del cobre.

Máximo Pacheco encabezó la delegación y abordó tanto los desafíos estructurales del sector como la reciente alianza con I-Pulse, que sitúa a Codelco en la vanguardia de la minería global. CEDIDA.

La LME Week 2025, organizada por la Bolsa de Metales de Londres, transformó a la capital anglosajona en el epicentro de las conversaciones estratégicas de la minería global. En este contexto, Codelco participó activamente en los paneles organizados por el Financial Times, Goldman Sachs, la Asociatión Internacional del Cobre (ICA, por su sigla en inglés), el Consejo Internacional de Minería y Metales. (ICMM, por su sigla en inglés) y la Anglo-Chilean Society, en una agenda marcada por la inquietud sobre la capacidad de la industria para sostener su producción frente a una demanda creciente y escenarios de riesgo operacional cada vez más complejos.

El presidente del directorio, Máximo Pacheco, lo sintetizó así: “Hoy lo que más preocupa es la continuidad operacional de la industria del cobre mundial, que está desafiada por la demanda creciente de las energías renovables, la electromovilidad y otras áreas como la defensa, la inteligencia artificial y el segmento aeroespacial. Estamos enfrentados a una demanda muy fuerte, lo que es favorable, pero también con dificultades crecientes para producir cobre, con yacimientos de leyes más bajas, a mayor profundidad y con mayores complejidades para ser desarrollados”.



Pacheco lideró una comitiva que sostuvo decenas de reuniones con clientes, bancos, fondos de inversión, representantes del mundo financiero y empresas mineras. En paralelo, la Corporación enfrentó con transparencia las preguntas sobre el accidente ocurrido en la División El Teniente, ocurrido el 31 de julio.

Foro Anglo Chilean Society. CEDIDA.

Desde un panel del Financial Times, el presidente del directorio abordó el tema de manera directa: “Quiero partir compartiendo una clara verdad de la minería subterránea: cuanto más profundo llegamos en la corteza terrestre para extraer los minerales críticos que mueven la economía y la transición energética, mayores son los desafíos geotécnicos que enfrentamos. Durante casi 35 años no habíamos tenido accidentes fatales por estallidos de roca en El Teniente. Este evento marcó un punto de inflexión que nos duele profundamente, pero nuestro compromiso es claro: debemos convertir este dolor en mejoras que protejan la vida y fortalezcan la minería subterránea del país y del mundo”.

La Corporación ha fortalecido sus protocolos de monitoreo, simulación sísmica y fortificación, y se encuentra implementando un Plan de Retorno Seguro en El Teniente, reafirmando la seguridad como su valor esencial.

Innovación y colaboración: Codelco en la frontera tecnológica

Uno de los anuncios más destacados de la semana fue la firma del acuerdo estratégico entre Codelco e I-Pulse Inc., empresa tecnológica estadounidense líder en el desarrollo de tecnologías de alta potencia pulsada (HPP), de la cual la cuprífera realizó una inversión de capital. Esta alianza permitirá revolucionar los procesos de fragmentación y perforación de rocas, reduciendo el consumo energético hasta en un 80% y posicionando a Codelco como un actor clave en la transformación de la minería mundial.

“Así como somos socios con BHP, Rio Tinto, Teck, Kinross, Mitsui y Freeport para operaciones de cobre, con Anglo American para un proyecto conjunto en Andina-Los Bronces, y con SQM y Rio Tinto para producir litio, hoy iniciamos una asociación estratégica con una empresa tecnológica de vanguardia como I-Pulse para fortalecer nuestra cartera de innovación y desarrollo tecnológico”, explicó Pacheco.



Sobre el impacto de esta alianza, el presidente del directorio enfatizó: “Es una apuesta estratégica que nos permite anticiparnos a los desafíos del sector y responder con soluciones innovadoras que están en la frontera del conocimiento humano”.

Desde la contraparte, Robert Friedland, CEO y cofundador de I-Pulse, destacó la magnitud del cambio que esta tecnología puede generar: “Durante mil años hemos comprimido rocas para convertirlas en arena fina y extraer el metal, lo que consume enormes cantidades de energía. Ahora, en lugar de eso, vamos a desgarrar la roca usando fuerza tensil, ondas de choque y agua. Esta tecnología es muy eficiente y permitirá extender la minería en empresas como Codelco durante otros cien años, incluso con minerales de baja ley. Esto es clave para la transición energética y para mantener precios razonables del cobre”.

Diversificación, sostenibilidad y confianza internacional

En el marco de LME Week, el vicepresidente de Comercialización, Braim Chiple, recalcó que Codelco enfrenta un contexto global de volatilidad con una estrategia de largo plazo basada en la diversificación de mercados y la flexibilidad operacional: “Codelco debe estar preparada para un contexto de volatilidad e incertidumbre, y las respuestas claves para gestionar este nuevo contexto son diversificación y flexibilidad. Las condiciones de mercado son favorables, y para 2026 hemos logrado el mayor premio de cátodos en la historia de Codelco en Europa, lo que representa un importante aumento de ingresos”.

Además, la Corporación sostuvo reuniones con inversionistas, analistas y agencias clasificadoras de riesgo para entregar información sobre su desempeño y estrategia de crecimiento. “Uno viene a dar examen a Londres, porque son muchas las preguntas que la gente tiene interés en que respondamos”, dijo Pacheco, reafirmando que la transparencia y la credibilidad son pilares esenciales de la gestión corporativa de Codelco.