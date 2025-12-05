La nueva minería ya está aquí: estos son los perfiles profesionales que Codelco impulsa para su transformación digital

La estatal avanza en un cambio profundo que combina tecnología innovadora, analítica avanzada y nuevos perfiles profesionales, sin perder la experiencia acumulada en décadas de operación.

La incorporación de tecnologías digitales, inteligencia artificial y modelos de analítica avanzada está redefiniendo los roles, las competencias y la manera de trabajar en las faenas mineras, y Codelco, la principal productora de cobre del mundo, está empujando este proceso desde una mirada que combina innovación, eficiencia y, especialmente, desarrollo de talentos.

La corporación impulsa esta visión en cada una de sus divisiones, fortaleciendo capacidades locales y acelerando proyectos que van desde sistemas de planificación digital hasta centros integrados de operaciones que centralizan información crítica de distintos procesos y plantas para la toma de decisiones. En este sentido, la digitalización no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr una operación más segura, productiva y sostenible.

CEDIDA.

“Cuando hablamos de minería inteligente, lo primero es entender que no se trata solo de incorporar tecnología porque sí, sino de que tenga sentido para el negocio”, comenta José Ramón Abatte, gerente corporativo de Tecnología y Digitalización de la estatal.



Los nuevos perfiles que necesita la minería del futuro

La adopción tecnológica supone una renovación de los perfiles profesionales. Por lo mismo, Codelco está integrando especialistas en datos, analistas digitales, programadores, expertos en ciberseguridad y profesionales con habilidades en automatización. Pero esa incorporación no reemplaza el conocimiento histórico de la faena, sino que lo complementa.

En Chuquicamata, uno de los yacimientos más emblemáticos de la compañía, esta mezcla de talentos ya es una realidad. El Centro Integrado de Operaciones (CIO), desde dónde se opera maquinaria y se supervisan sistemas autónomos desde kilómetros de distancia, reúne a equipos jóvenes formados en disciplinas tecnológicas con operadores de larga trayectoria, que conocen cada etapa del proceso productivo.

Su director, Ricardo Marabolí, explica por qué esta convivencia es clave. “Hoy en Chuquicamata conviven perfiles muy distintos: tenemos gente nueva, joven, que maneja con naturalidad la analítica avanzada, y al mismo tiempo, personas con una vasta experiencia minera, que conocen la operación desde adentro, desde antes de la digitalización. Y esa combinación es vital. La unión de ambos mundos —el conocimiento técnico y la experiencia acumulada con las nuevas habilidades digitales— es lo que nos permitirá avanzar. Porque en el futuro no sólo necesitaremos científicos de datos, ni sólo un experto minero: requerimos que trabajen juntos, que entiendan el proceso completo y que tengan herramientas para agregar valor desde sus distintas miradas”, sintetiza Marabolí.



CEDIDA.

Este modelo permite mejorar procesos en tiempo real y también generar soluciones colaborativas que respondan a los desafíos operacionales de manera más rápida y precisa. De hecho, a partir de estas nuevas sinergias algunas divisiones ya han visto mejoras en materia de recuperación de mineral, optimización de plantas y reducción de fallas.

Competencias transversales

Más allá de las habilidades técnicas, Codelco está apostando por fortalecer competencias transversales, como la capacidad de aprendizaje, la flexibilidad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y el liderazgo basado en la colaboración.

Para Denise Varas, directora corporativa de Formación y Talento Experto, el desafío consiste en que las personas aprendan a utilizar herramientas como la inteligencia artificial y la automatización de manera responsable, además de confiar en la analítica para tomar decisiones de forma integral y ágil. “Los equipos de personas debemos trabajar para consolidar el aprendizaje continuo como una competencia clave que impulsa el desarrollo de otras habilidades necesarias. Más allá de las capacidades técnicas, Codelco apuesta por fortalecer competencias transversales como la innovación, la adaptabilidad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y un liderazgo basado en la colaboración. Asimismo, los líderes deben generar entornos seguros que favorezcan y potencien las oportunidades de aprendizaje”.

Natalia Monardes, directora corporativa de Desarrollo y Desempeño, comenta que este cambio cultural es tan importante como la incorporación tecnológica: “El desarrollo de competencias no es un tema que le pertenezca a una gerencia o a una vicepresidencia: es de Codelco para Codelco. Todos jugamos un rol en esto. Cuando hablamos de preparar a la organización para el futuro, estamos diciendo que el liderazgo es fundamental, porque son las personas en los territorios, en las divisiones, quienes deben aterrizar los cambios”.



Mirada a largo plazo: las personas en el centro de la transformación

Codelco reconoce que la minería del futuro será híbrida, combinando automatización y robótica con análisis de datos, pero también requerirá intuición, conocimiento territorial y una fuerte vocación de seguridad. Por eso, la compañía está reforzando la formación interna, la movilidad de talentos, los programas de capacitación y la capacidad de cada división de crear sus propias hojas de ruta tecnológicas.

En un contexto de transición energética mundial y aumento de la demanda por cobre, preparar equipos capaces de operar en entornos digitales es una de las apuestas estratégicas de la compañía. Desde la empresa lo resumen en una frase: la tecnología importa, pero las personas aún más.