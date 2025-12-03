Codelco lanza convocatoria Piensa Minería 2026 para vincular a innovadores e investigadores con los desafíos del futuro

Innovación, sostenibilidad y talento se unen nuevamente en una iniciativa que conecta la investigación académica con los desafíos reales de la industria minera.

La iniciativa conecta el talento con la sostenibilidad y las tecnologías innovadoras para impulsar soluciones aplicadas en la industria del cobre. CEDIDA.

La minería enfrenta una enorme transformación impulsada por los desafíos asociados a la sustentabilidad, la profundidad de los yacimientos, las operaciones subterráneas, la automatización y la necesidad de sacar a las personas de las zonas de riesgo. En este contexto, Codelco abre nuevamente las puertas a la comunidad académica con la nueva versión de su convocatoria Piensa Minería 2026. Este programa invita a tesistas de pregrado y posgrado de universidades chilenas y extranjeras a desarrollar proyectos aplicados que aborden desafíos prioritarios para la industria, financiando sus investigaciones.

Los interesados pueden postular en la plataforma Open Codelco (www.opencodelco.cl), donde se encuentran detallados los lineamientos de esta edición, cuyos focos estratégicos son la minería profunda y los procesos metalúrgicos con circularidad, con soluciones que sean sostenibles.

“Queremos que la innovación que nace en las universidades tenga una aplicación directa en los desafíos que enfrentamos como compañía y como industria. Piensa Minería es una oportunidad única para conectar el conocimiento avanzado con la operación, impulsando soluciones sostenibles y de alto impacto para el futuro del cobre chileno”, explica Felipe Lagno, gerente corporativo de Innovación y Tecnología de Codelco, quien detalla que el programa ofrece acompañamiento técnico, acceso a datos y vinculación directa con equipos profesionales de la empresa, permitiendo a los tesistas validar sus hipótesis en terreno.



Felipe Lagno, gerente corporativo de Innovación y Tecnología de Codelco. CEDIDA.

Nueve ediciones de innovación aplicada

Desde su creación en 2015, Piensa Minería se ha consolidado con nueve versiones, en las que han participado 11 universidades y se han financiado 21 tesis de magíster y 34 doctorados. A lo largo de este tiempo, el programa ha impulsado decenas de proyectos que abarcan desde la sustentabilidad ambiental hasta la transformación digital de procesos industriales.

Un ejemplo destacado es Thiare Salazar Jeria, geóloga y estudiante de magíster en Minería de la Universidad de Chile, quien fue premiada en la edición 2025 y se encuentra elaborando la tesis “Caracterización avanzada de vetillas en sondajes diamantinos mediante imágenes e inteligencia artificial para minería”. Su trabajo propone una metodología pionera para identificar automáticamente parámetros geotécnicos en vetillas (fracturas rocosas rellenas de minerales) a partir de fotografías, optimizando métodos tradicionales que son más lentos y menos precisos.

“Esto podría mejorar significativamente la seguridad en la minería subterránea”, afirma Thiare Salazar, quien además destaca cómo el programa fomenta la representación femenina en el rubro. “Poco a poco ha menguado la brecha, pero aún es notoria. Participar de esto es una forma de decirles a otras mujeres: también podemos hacer investigación, también podemos estar en minería”, dice.



Otro caso de éxito es el de Claudia Eugenín Soto, candidata a doctora de Ingeniería en Ciencias para la Industria de la Universidad Católica, quien fue seleccionada en la convocatoria 2023. “Impresión 3D de hormigón con relaves mineros: efectos técnicos, económicos y medioambientales”, se titula su investigación. “El apoyo del programa fue fundamental, especialmente por el vínculo que facilitó con la empresa. Comprender sus necesidades y la factibilidad de implementar nuevas tecnologías dentro de sus operaciones fue clave para avanzar”, asegura.

Un puente entre conocimiento y transformación

Esta convocatoria se enmarca en una visión estratégica de innovación abierta, mediante la cual Codelco busca colaborar con universidades, centros de investigación y pares de la industria para avanzar hacia una minería más segura, eficiente y sostenible.

El modelo de trabajo se basa en el aprendizaje mutuo, dado que los tesistas seleccionados cuentan con mentorías, apoyo técnico y datos, mientras las áreas operativas se benefician de perspectivas frescas y soluciones innovadoras.

La convocatoria Piensa Minería 2026 reafirma el compromiso de la estatal con el desarrollo de capital humano avanzado y la ciencia aplicada. En un momento en que la minería enfrenta el doble desafío de mantener su liderazgo productivo y reducir su impacto ambiental, la colaboración con la academia es clave para habilitar los cambios que definirán el futuro del cobre chileno.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de enero de 2026 en el portal Open Codelco, donde se detallan los desafíos específicos y las bases para concursar.