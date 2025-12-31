Chile forma a sus primeros especialistas en impresión 3D de hormigón

Un brazo robótico, único en Chile, permite que estudiantes de INACAP aprendan en tiempo real la tecnología que hoy revoluciona la construcción a nivel global y que es capaz de ahorrar hasta el 97% del uso de agua y generar menos residuos.

Se trata de una Alianza con la multinacional ACCIONA que abre la puerta a soluciones habitacionales más eficientes y sostenibles. CEDIDA.

La construcción vive una revolución. Mientras en Europa, Asia y Estados Unidos avanzan las primeras viviendas impresas digitalmente, en Chile esta tecnología acaba de dar un paso decisivo: estudiantes de INACAP ya se están formando con el primer brazo robótico de impresión 3D de hormigón disponible en el país, un equipo capaz de crear estructuras capa por capa, reducir tiempos de obra y minimizar residuos.

CEDIDA.

La iniciativa es parte de la alianza entre INACAP y la multinacional ACCIONA, cuyo objetivo es acelerar la transferencia tecnológica y preparar a técnicos y profesionales capaces de operar las nuevas herramientas que transformarán el sector construcción en los próximos años.

Diego Pini, Director para el Cono Sur de Infraestructuras de ACCIONA, explicó que la tecnología de impresión 3D en hormigón invita a los estudiantes a repensar el diseño y construcción de las infraestructuras que el país requiere. “Gracias a este brazo robótico, los estudiantes no solo aprenden sobre una tecnología que está revolucionando la construcción a nivel global, sino que adquieren competencias prácticas en automatización, diseño y sostenibilidad. Esto les permitirá incorporarse al mercado laboral con una ventaja competitiva clara y convertirse en protagonistas de una industria más eficiente y respetuosa con el medio ambiente”, afirmó el ejecutivo.



CEDIDA.

En esta primera etapa, estudiantes y docentes de tres áreas —Automatización y Robótica, Mantenimiento Industrial y Construcción— participan activamente en la operación y mantención del equipo. El trabajo colaborativo entre sedes permite que futuros técnicos y profesionales se enfrenten al tipo de procesos integrados que ya están adoptando las grandes constructoras del mundo.

Lucas Palacios, Rector de INACAP, destacó que la alianza con un actor relevante de la industria como ACCIONA refleja un compromiso país: “La infraestructura es un ámbito prioritario para el desarrollo. Para ello es esencial formar técnicos y profesionales capaces de impulsar la productividad y la innovación. Al preparar a los primeros especialistas en impresión 3D de hormigón, Chile comienza a posicionarse en un estándar global emergente”.



Por su parte Nicolás Moreno, director del Área de Construcción de INACAP, destacó que “contar con esta tecnología en nuestras sedes es un salto enorme en la manera de formar talento para el sector. Hoy nuestros estudiantes aprenden directamente con una herramienta que no existe en el país y que ya está transformando la industria a nivel global. Lo más valioso es la interdisciplina donde estudiantes de distintas carreras trabajan juntos en una experiencia real. Eso acelera su empleabilidad y nos permite aportar al desarrollo del país.”.

Lo que hace cinco años parecía futurista hoy se convierte en parte del currículum formativo de estudiantes que comienzan a integrar la robótica, la automatización y la construcción sostenible en un mismo proceso. El brazo robótico, instalado actualmente en la sede INACAP Puente Alto, y que posteriormente será trasladado a la Sede en La Serena,

Impacto en el medio ambiente y la eficiencia

El brazo robótico de Acciona fue parte del programa Construye Zero que Corfo desarrolló para testear la impresión 3D y Eco Hormigón como una tecnología de construcción sostenible y eficiente. Los resultados del proyecto piloto generaron una reducción en la producción de residuos del 75% en comparación a métodos tradicionales, una disminución del 99% en el consumo energético, un 97% en el uso de agua por metro cúbico de hormigón y tiempos de construcción 144% más rápido que métodos tradicionales.