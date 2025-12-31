Cómo funciona la app que muestra los baños públicos disponibles en tu ubicación

Para cumplir con su propósito, la app utiliza la geolocalización, lo que les da a los usuarios la opción de encontrar el baño más cercano.

Una de las complicaciones de una metrópolis de las dimensiones de Santiago tiene que ver con la distancia que suele haber entre el lugar en el que uno se encuentra y el hogar, sobre todo cuando se produce la necesidad de ocupar un baño, y para hacer frente a esa realidad es que se creó la app Cagapp.

Se trata de una aplicación gratuita disponible para iPhone que permite conectar a los usuarios con baños privados en establecimientos como cafés, restaurantes, estaciones de servicio y otros lugares cercanos.

Para cumplir con su propósito, la app utiliza la geolocalización, lo que les da a los usuarios la opción de encontrar el baño más cercano, además de integrar datos aportados por la comunidad para actualizar la información.

Cómo funciona la app Cagapp

El primer paso para utilizar la aplicación consiste en descargar e instalar la aplicación desde la App Store en tu iPhone.

A continuación sigue los siguientes pasos: