Cómo funciona la app que muestra los baños públicos disponibles en tu ubicación

Una de las complicaciones de una metrópolis de las dimensiones de Santiago tiene que ver con la distancia que suele haber entre el lugar en el que uno se encuentra y el hogar, sobre todo cuando se produce la necesidad de ocupar un baño, y para hacer frente a esa realidad es que se creó la app Cagapp.
Se trata de una aplicación gratuita disponible para iPhone que permite conectar a los usuarios con baños privados en establecimientos como cafés, restaurantes, estaciones de servicio y otros lugares cercanos.
Para cumplir con su propósito, la app utiliza la geolocalización, lo que les da a los usuarios la opción de encontrar el baño más cercano, además de integrar datos aportados por la comunidad para actualizar la información.
Cómo funciona la app Cagapp
El primer paso para utilizar la aplicación consiste en descargar e instalar la aplicación desde la App Store en tu iPhone.
A continuación sigue los siguientes pasos:
- Permite acceso a tu ubicación: Al abrir la app por primera vez, concede permiso para acceder a tu ubicación. Esto permite que Cagapp muestre los baños más cercanos según donde te encuentres.
- Explora el mapa: La app presenta un mapa interactivo con iconos de baños disponibles alrededor de ti. Puedes desplazarte o acercar el mapa para ver opciones en diferentes zonas.
- Revisa detalles antes de ir: Al seleccionar un baño en el mapa, puedes ver fotos reales, reseñas de usuarios y el precio estimado (desde alrededor de $500 CLP), junto con información sobre accesibilidad y otros servicios.
- Reserva y paga desde la app: Cagapp permite reservar un baño por tiempo específico (por ejemplo, desde 15 minutos). Después de pagar en la app, recibirás un código QR que te permitirá acceder al baño al llegar.