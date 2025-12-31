Neumáticos gigantes y economía circular: Codelco impulsa un innovador modelo de recauchaje que disminuye residuos y costos operacionales

Este exitoso programa de la División Chuquicamata para extender la vida útil de los neumáticos de camiones de extracción (CAEX) fue reconocido en los Premios Territorio Circular de Corfo.

La iniciativa, que fue finalista del Premio Territorio Circular de Corfo, destaca por su impacto ambiental, social y productivo. CEDIDA.

En la gran minería, pocos insumos son tan críticos y complejos de gestionar como los neumáticos de los camiones de extracción (CAEX). Su tamaño, peso y composición los convierten en un elemento clave para la continuidad operacional y, al mismo tiempo, en un desafío ambiental cuando llegan al final de su vida útil. Frente a esa realidad, la División Chuquicamata de Codelco implementó un programa de recauchaje que hoy se perfila como un caso de éxito de economía circular en la minería chilena.

“El recauchaje de neumáticos CAEX es más que una solución técnica: es economía circular en acción, es valor ambiental, social y económico y es Codelco avanzando hacia una minería más sostenible”, afirma Pablo Contreras, gerente de Acción Climática de Codelco, quien detalla que la Corporación tiene la meta de valorizar 65% de sus residuos industriales no peligrosos a 2030.



Economía circular aplicada a la operación

El programa nació como respuesta técnica a la escasez global de neumáticos y evolucionó hacia una solución estratégica de largo plazo, explican desde la estatal. Entre enero de 2024 y junio de 2025, el recauchaje permitió prolongar la vida útil de 321 neumáticos CAEX de Chuquicamata, lo que previene la generación de casi 1.300 toneladas de residuos y disminuye de forma significativa la huella de carbono asociada a la operación, al limitar la emisión de 1.990 toneladas de CO 2 vinculadas a la manufactura del insumo.

Los buenos resultados ambientales se complementan con beneficios económicos concretos. “Nos permitió evitar la compra de 121 neumáticos nuevos. Ahorramos más de dos millones de dólares”, explica Vladimir Carmona, jefe del Taller de Neumáticos de la Gerencia Mina Rajo de Chuquicamata, quien lidera la implementación del proyecto.

Alianzas e impacto social

La ejecución de la iniciativa se realiza en colaboración con la empresa chilena Bailac, encargada del tratamiento de neumáticos de gran tamaño. Además del beneficio ambiental y económico, el proyecto genera valor social dado que fomenta el desarrollo de capacidades técnicas a nivel local y mantiene empleos vinculados a la cadena de valor del recauchaje, contribuyendo a la economía de las comunidades cercanas a la operación.

“En nuestras plantas de Iquique y Baquedano transformamos los neumáticos a través de un procedimiento en el que renovamos la banda de rodado”, comenta Eduardo Bailac, gerente general de Recauchajes Mineros Bailac. “Este proceso fomenta el empleo local, reduce costos y asegura el suministro de un insumo clave para Codelco”, agrega.



Reconocimiento de Corfo e iniciativa avanza a “Chuqui Cap”

El programa fue reconocido en los Premios Territorio Circular de Corfo, al ser seleccionado finalista en la categoría “Solución circular emergente gran empresa”. Esta distinción destaca iniciativas capaces de transformar procesos productivos mediante principios de economía circular, innovación y colaboración.

Hoy, la experiencia de Chuquicamata entró a una nueva fase con el desarrollo de “Chuqui Cap”, tecnología pionera creada por la propia división. Esta se aplica a neumáticos que conservan aproximadamente 60 milímetros de goma remanente (equivalente a 50% de su espesor original). A estos se les incorpora una nueva capa de goma de cerca de 50 milímetros, lo que permite prolongar significativamente su vida útil, manteniendo el diseño original del neumático.

A diferencia del recauchaje tradicional, esta solución reduce el riesgo de rechazo de los neumáticos por daños críticos o sobredimensionados, ya que se intervienen antes de que presenten deterioros severos, asegurando una mayor confiabilidad y aprovechamiento del insumo.

Se trata de la primera vez que se realiza un desarrollo este tipo, cuyo nombre combina su origen, Chuquicamata, con una técnica similar denominada “top cap”. Actualmente, “Chuqui Cap” se encuentra en una fase de validación piloto, orientada a evaluar su comportamiento en condiciones reales de operación y sentar las bases para su futura escalabilidad y replicabilidad en otras faenas.