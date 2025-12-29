NovaAndino Litio: los detalles de la sociedad que formaron SQM y Codelco

La fusión entre Minera Tarar SpA y SQM Salar SpA se materializa en esta asociación público-privada con proyección hasta 2060 y participación de mayoría estatal.

Codelco y SQM informaron la materialización de Nova Andino Litio SpA, producto de la fusión entre sus filiales Minera Tarar SpA y SQM Salar SpA, respectivamente, dando origen formal a la sociedad conjunta que desarrollará las actividades de exploración, explotación, producción y comercialización de litio en el Salar de Atacama hasta 2060.

La operación fue comunicada a través de un Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), concretada así la asociación público-privada entre ambas mineras, la que fue calificada como “una de las más relevantes en la historia empresarial de Chile“.

En el detalle, NovaAndino Litio concentra la totalidad de los activos, filiales, oficinas internacionales, permisos, conocimiento técnico y equipos humanos para el desarrollo del negocio del litio, tras un proceso de reorganización realizado por SQM entre 2024 y 2025. Asimismo, el acuerdo asegura la continuidad operacional y contractual en el Salar de Atacama, bajo los contratos vigentes con Corfo y los que regirán desde 2031 en adelante.

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, señaló que con esto dan “un paso estratégico para participar activamente en la producción del litio, un recurso clave para la transición energética y digital de escala global. Esta asociación con SQM nos llena de orgullo y refleja una nueva forma de colaboración público-privada, transparente, profesional y de largo plazo“.

Por su parte, Ricardo Ramos, gerente general de SQM, destacó que “esta sociedad conjunta permite proyectar el desarrollo del Salar de Atacama y continuar avanzando con estándares de excelencia operativa, sostenibilidad y creación de valor compartido, combinando capacidades complementarias en beneficio de Chile y de los mercados globales”.

El directorio de la sociedad conjunta estará integrado por tres representantes de Codelco, Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno; y tres representantes de SQM, Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle. La primera sesión del directorio se realizará durante esta jornada.