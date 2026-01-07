¿Qué estudiar? Mapa regional de carreras con alta empleabilidad y sueldos competitivos

Con tasas de empleo que superan el 90%, remuneraciones líquidas promedio que alcanzan el millón de pesos al primer año de titulación en áreas estratégicas y más del 80% que se queda trabajando en la misma región donde estudió, según cifras del Estudio de Seguimiento de Titulados a un año de INACAP.

Un análisis territorial que cruza empleabilidad, ingresos y permanencia regional para orientar decisiones vocacionales con datos concretos. CEDIDA.

La educación técnico-profesional se ha ido consolidando como un motor clave en el desarrollo económico y regional en Chile, ofreciendo carreras modernas que se adaptan con agilidad a lo que demanda el mercado. Así lo demuestra el estudio elaborado por INACAP, la institución con mayor matrícula en educación superior a nivel nacional, a partir de indicadores de tasa de empleo, remuneración líquida promedio y pertinencia regional-porcentaje de titulados que se queda trabajando donde estudió- que entrega resultados destacados en las distintas macrozonas del país. Un análisis que muestra cifras claras sobre el impacto de estudiar y de las carreras con mejor empleabilidad y proyección en las zonas norte, centro y sur.

“Nuestro compromiso en INACAP es dictar carreras que permitan a nuestros estudiantes desarrollarlas a futuro, para que puedan sacar adelante sus proyectos de vida, y les facilite y promuevan una movilidad social que es necesaria e importante para nuestro país” señaló Lucas Palacios, Rector de INACAP. Luego agrega que, “para ello, analizamos de manera permanente las necesidades del mercado laboral con foco en cada una de las 16 regiones, colaborando estrechamente con los sectores productivos, lo que nos permite velar por una oferta formativa mode

a y pertinente, que se mantenga actualizada y alineada con las demandas”.



CEDIDA.

Zona Norte: empleabilidad y altos ingresos en sectores estratégicos

Se estima que para el 2032 el sector minero, industria clave en gran parte de las regiones del norte de Chile, requerirá más de 34 mil profesionales para las distintas áreas de trabajo. En este sentido y sumado al rubro energético, los técnicos y profesionales son fundamentales por sus capacidades y formación especializada, permitiéndoles ocupar cargos estratégicos para la continuidad operativa de las empresas.

Actualmente en Arica y Parinacota, y Tarapacá la carrera de mecánica de INACAP presenta un 100% de empleabilidad en ambas regiones y un promedio de remuneración al primer año de titulado sobre el $1.000.000. Otra de las carreras que resalta es automatización y robótica, donde en la Región de Antofagasta, el 92% de los titulados se queda trabajando en la zona con un sueldo promedio de $1.300.000. Mientras que la carrera de minería en la Región de Atacama destaca por remuneraciones de $1.000.000 al primer año de titulación. Por otra parte, electricidad, electrónica y telecomunicaciones resalta por su 100% de pertinencia territorial y su 93% de empleabilidad en la Región de Tarapacá.

Zona Centro: diversificación productiva y proyección laboral

La zona central -regiones como Valparaíso, Metropolitana, O’ Higgins y Maule- concentra una oferta formativa diversa, alineada con industrias como la construcción, logística, servicios, infraestructura digital y agroindustria. En Valparaíso el área de electricidad, electrónica y telecomunicaciones destaca por su promedio de remuneración de $1.000.000 al primer año de titulación. Mientras que el avance de las energías limpias en el país está generando oportunidades laborales y crecimiento económico, impulsando la innovación e infraestructura energética, por lo que la carrera de Energía Renovable y Eficiencia Energética se ha vuelto fundamental para enfrentar este crecimiento en este mercado sobre todo en la Región Metropolitana, en la que los profesionales de dicha casa de estudios tienen una tasa de empleabilidad de un 98%, con un promedio de $1.100.000 en sueldo al primer año de titulación y cerca del 92% de los titulados se queda trabajando en la región.

Siguiendo el recorrido por el país, en la región de O’Higgins y el Maule el panorama ofrece un 100% de empleabilidad en carreras técnico-profesional vinculadas a la construcción y tecnologías de la información respectivamente, esta última ofreciendo la oportunidad de un desarrollo profesional de desafíos dinámicos o de asegurar infraestructuras vitales para áreas tan diversas como, por ejemplo, salud, finanzas, gobierno, entre otros.

Zona Sur: Aporte al desarrollo local

En regiones del sur, las carreras asociadas a la administración, electricidad, mecánica y servicios también destacan por su alta empleabilidad y capacidad de responder a las necesidades productivas propias de cada zona. En la Región del Biobío Automatización y Robótica, una carrera que permite diseñar, implementar, mantener y optimizar sistemas complejos, aplicando tecnologías como robots industriales y colaborativos, inteligencia artificial, entre otros, posee un porcentaje de empleabilidad de un 90%.

En esta línea, en las regiones de la Araucanía y Magallanes, el área de administración cuenta con más del 90% de tasa de empleabilidad, lo que responde a que hoy los organismos públicos requieren profesionales capaces de comprender la complejidad del Estado moderno y de liderar procesos de transformación digital, transparencia y participación ciudadana. Competencias y conocimientos técnicos que poseen los titulados de INACAP.

Este mapeo confirma que la educación, y en especial la técnico-profesional, ofrece trayectorias laborales concretas y con proyección, y en el caso de INACAP, su oferta formativa se alinea con las necesidades que el país busca para enfrentar desafíos productivos y tecnológicos.