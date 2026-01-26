UCodelco y diplomados: la estrategia de Codelco para formar internamente a especialistas en la minería del futuro

Con una red de nueve academias y programas estratégicos, sólo en 2025 la empresa invirtió más de US$ 10 millones en formación, capacitando a más de 14.000 personas, con un promedio de 45 horas de instancias formativas por cada trabajador en el año.

Trabajadores participan en una instancia de capacitación interna, evidenciando el giro de Codelco hacia una minería basada en el desarrollo de capacidades y aprendizaje continuo. CEDIDA.

En un contexto en que la minería enfrenta crecientes exigencias tecnológicas, operacionales y culturales, Codelco apuesta por el desarrollo de las capacidades de sus trabajadores. A través de iniciativas como la UCodelco —que imparte múltiples programas de capacitación mediante academias internas—, junto con una oferta de diplomados, la Corporación ha consolidado un foco formativo que ha evolucionado desde una lógica de mejora continua hacia una etapa de generación de valor, alineada con la estrategia del negocio y la sostenibilidad de largo plazo.

“El modelo formativo busca desarrollar competencias técnicas y adaptativas que permitan asegurar la continuidad operacional, habilitar capacidades esenciales y proyectar habilidades de valor futuro, conectando el aprendizaje con los desafíos reales de la operación y los equipos de trabajo”, explica Jorge Seura, gerente corporativo de Cultura y Desarrollo de la estatal.



Primera generación del Diplomado en Gestión de Recursos Hídricos para la Minería, desarrollado en conjunto con la PUC. CEDIDA.

Una formación a escala corporativa

Durante 2025, UCodelco ha desplegado una amplia batería de programas estratégicos que dan cuenta de la escala del proyecto. Entre los principales indicadores, destacan la formación de 350 aprendices entre el año 2024-2025 y la implementación de una “Escuela Minería de Altos Esfuerzos”, que ya ha capacitado a 141 personas en competencias técnicas para minería subterránea profunda.

A nivel de liderazgo y seguridad, más de 300 jefes de turno han sido formados a través del programa “ABC del Líder”, mientras que 454 líderes en distintos roles han participado en el curso “Incident Cause Analysis Method” (ICAM, por sus siglas en inglés), orientado a la investigación y prevención de accidentes.

En paralelo, se han desarrollado seis diplomados cerrados —exclusivos para trabajadores Codelco— en áreas estratégicas, diseñados e impartidos en alianza con prestigiosas instituciones como la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Técnica Federico Santa María. “Negocio Minero”, “Excelencia del Mantenimiento”, “Infraestructura Crítica”, “Sistemas Hidráulicos”, “Liderazgo Sindical” y “Gestión de Recursos Hídricos” conforman esta oferta formativa, orientada a fortalecer capacidades clave para la operación.

“Para el desarrollo de nuestros programas formativos estratégicos, nos vinculamos con prestigiosas instituciones académicas que nos aportan tendencias y la mirada global conectadas con nuestros desafíos de negocio y personas”, comenta Denise Varas, directora corporativa de Formación y Talento Experto de Codelco. “La apertura al ecosistema nos permite integrar nuevas visiones y la innovación como una herramienta esencial. La gestión de conocimiento inte

o también es una fuente importante de aprendizajes”, agrega.



Nueve academias, múltiples rutas de aprendizaje

El corazón del modelo UCodelco está compuesto por nueve academias, cada una enfocada en ámbitos críticos del negocio. La “Academia de Liderazgo” impulsa programas de desarrollo ejecutivo, formación de facilitadores internos y fortalecimiento de equipos; la “Academia de Seguridad” está conectada con la estrategia de seguridad y salud ocupacional (SSO), riesgos de fatalidad, simuladores, realidad virtual y centros de entrenamiento especializados. En tanto, la “Academia de Desarrollo” integra rutas de aprendizaje continuo, herramientas digitales como Power BI, becas, postítulos y acceso a más de 800 licencias de LinkedIn Learning para el fortalecimiento de competencias actuales y futuras, incluyendo creatividad, innovación, economía circular e inteligencia artificial.

Asimismo, las academias de Mantenimiento, Operaciones, Sustentabilidad y Cumplimiento, Abastecimiento, Recursos Mineros e Innovación, y Proyectos completan la oferta, incorporando programas en geociencias, eficiencia hídrica, derechos humanos, ética y probidad, ciberseguridad, gestión de contratos y toma de decisiones en contextos de alta incertidumbre.

Considerando UCodelco y los diplomados, sólo en 2025 la empresa invirtió más de US$10 millones en formación, capacitando a más de 14.000 personas, con un promedio de 45 horas de instancias formativas por cada trabajador en el año.

“Nuestra manera de formar y desarrollar capacidades nace desde un foco inspirado en el futuro. Tenemos la aspiración de construir una cultura de aprendizaje continuo que nos permita apalancar la estrategia de negocio y el desarrollo de nuestras personas, en un ento

o cada más cambiante”, cierra Jorge Seura.

