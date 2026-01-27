10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor entra en su recta final con vitrina semanal para sus participantes en televisión abierta

Las historias de los 20 finalistas (10 de la categoría Desafío Local y 10 de la categoría Desafío Global) tendrán visibilidad nacional a través de un espacio en horario prime por las pantallas de TVN.

En esta décima versión se entregarán premios por un total de millones a repartir y un viaje formativo a Barcelona. Además, debuta el reconocimiento Startup del Chile para premiar la innovación con base tecnológica. CEDIDA.

En sus diez años de vida, el Concurso Nacional Desafío Emprendedor registra en total cerca de 300 mil postulaciones, un universo que demuestra la confianza del ecosistema emprendedor y la madurez del concurso más importante de su tipo en el país. Junto a capacitaciones, financiamiento y la generación de amplias redes de contactos, una de las características diferenciadoras de esta iniciativa —que es organizada por Banco de Chile— es la gran vitrina que entrega a cada uno de sus 20 finalistas, cuyas historias de vida saldrán a Chile y al mundo a través de la televisión abierta.

Desde hoy se exhibirán por TVN —al finalizar el informe del tiempo—las cápsulas con las historias de cada uno de los finalistas y de sus respectivos emprendimientos. Este material fue preparado por la periodista y presentadora de televisión María Luisa Godoy, y por el periodista y conductor de noticias Andrés Vial. Ambos recorrieron el país para visitar a cada participante y mostrar sus productos y entorno.

La gran final del concurso será transmitida el miércoles 18 de febrero próximo mediante un streaming de TVN.cl, y por el canal de YouTube de Banco de Chile. Durante el programa cada uno de los participantes tendrá un minuto para presentar su pitch frente a un jurado de expertos, quienes definirán a los ganadores.

“Han pasado 10 años y seguimos con la misma fuerza, porque en Banco de Chile estamos convencidos de que el emprendimiento es una fuerza capaz de transformar realidades y generar desarrollo económico y social. Ya nos encontramos en las etapas finales de Desafío Emprendedor y desde ahora las historias de los competidores y de sus iniciativas se darán a conocer por televisión abierta, un espaldarazo de difusión enorme para su futuro. Seguiremos acompañando a quienes se atreven a soñar en grande, entregándoles herramientas concretas para crecer, impactar y generar oportunidades”, señaló Esteban Kemp, gerente de la División Marketing, Tecnología y Digital de Banco de Chile.



En esta décima edición se entregarán premios por un total de $156 millones a repartir. En ambas categorías, Desafío Local y Desafío Global, el primer lugar recibirá $18 millones, el segundo lugar $14 millones y el tercero $10 millones, montos que aumentaron en comparación a las versiones anteriores.

Adicionalmente, los ganadores del primer, segundo y tercer lugar accederán a una experiencia internacional única: un viaje formativo de seis días a Barcelona, España, uno de los hubs de innovación más dinámicos de Europa. Durante su estadía, los emprendedores asistirán al Mobile World Congress 2026 (MWC), la feria de tecnología y comunicaciones más relevante del mundo, y también a 4 Years From Now (4YFN), evento especializado en startups que reúne a inversionistas, corporaciones, organismos públicos y líderes globales del ecosistema innovador.

La experiencia se complementará con un Programa Académico Internacional en el centro universitario La Salle Campus Barcelona, además de actividades culturales y espacios exclusivos de networking, pensados para potenciar el crecimiento, la visibilidad y la proyección global de sus proyectos.

También se entregarán $5 millones a los ganadores de los reconocimientos Compromiso Azul para Chile (uno por categoría), que destaca el impacto en el cuidado del medio ambiente, y Mujeres que Inspiran (uno por categoría), que premia a emprendimientos liderados por mujeres con impacto social positivo. En tanto, los ganadores de la nueva categoría Startup del Chile recibirán un premio de $5 millones.

Los finalistas que no ganen primer, segundo o tercer lugar obtendrán de igual forma $3 millones cada uno, estímulo que por primera vez es acumulativo con las menciones anteriormente señaladas, pudiendo alcanzar así un monto total de $8 millones en premios.

Los finalistas de esta décima edición provienen de distintas regiones del país: Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. Los seleccionados representan diversos sectores productivos, como tecnología, salud, educación, alimentación y medio ambiente, entre otros.

Finalistas categoría Desafío Local:

Nombre emprendimiento Región Sector VIBARRO Coquimbo Mueblería/ manufactura / equipos ENVIRONET WATER SOLUTIONS Valparaíso Cuidado del agua IAGRO INDUSTRIAL Valparaíso Servicios agrícolas PAW MASCOTAS La Araucanía Alimentos y nutrición SIDRA MANZANO HUACHO La Araucanía Producción de vinos, destilados y cervezas CECINAS GRAU Los Ríos Alimentos y nutrición MIMATREZENCIA Magallanes Maternidad CREMASSO Metropolitana Alimentos y nutrición PRODUCTORA MOUNTAIN SIDE Metropolitana Educación / deportes / cultura / entretención RIENDA LIBRE Metropolitana Salud / asistencia / belleza

Finalistas categoría Desafío Global: