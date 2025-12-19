Banco de Chile instala árbol navideño de más de 10 metros y celebra una Navidad con sentido junto a sus voluntarios

La iniciativa contempla también la instalación de buzones en las sucursales a lo largo del país para que las familias de todo Chile puedan compartir sus buenos deseos, reconectando a las personas con el espíritu de la esperanza y la solidaridad.

El árbol se decoró con adornos y juguetes elaborados por emprendedores locales, que fueron entregados por el Viejo Pascuero y voluntarios de Banco de Chile a un centenar de niños pertenecientes a jardines infantiles de San Bernardo. CEDIDA.

La casa matriz de Banco de Chile, monumento histórico nacional que en 2026 cumplirá 100 años de vida, está impregnada del espíritu navideño. Durante diciembre, las miradas y flashes de sus clientes y de las miles de personas que la visitan diariamente han tenido como foco un enorme árbol de Navidad, de 11 metros de altura, instalado sobre el hall principal de cajas de su nave central.

Esta iniciativa —que se enmarca en el Programa Navidad con Sentido de la entidad financiera— se denomina el “Gran Árbol de los Deseos de Chile”, y tiene como objetivo invitar a los clientes y a las familias, especialmente a los niños, a escribir y compartir sus anhelos para el país, reconectando de esta forma a las personas con el espíritu de la esperanza y la solidaridad.

Estos buenos deseos se han depositado durante diciembre en llamativos buzones azules que han sido dispuestos en un gran número de sucursales de Banco de Chile a lo largo del país. Cada uno de estos textos tendrá un rol fundamental en la campaña multimedial de la entidad financiera, convirtiéndose en mensajes inspiradores que todo Chile podrá leer.

“La Navidad es una fecha especial que nos invita a reflexionar con esperanza y alegría sobre los valores de la familia y la solidaridad. Con el ‘Gran Árbol de los Deseos’ quisimos abrir un espacio para que las personas compartan sus anhelos y, al mismo tiempo, poner en valor el trabajo de emprendedores locales, cuyas creaciones forman parte de esta iniciativa y que posteriormente serán entregadas a niños de jardines infantiles”, afirmó Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco de Chile.



Navidad con Sentido 2025

Limpieza de áreas naturales (humedales, playas, ríos y lagos), acompañamiento de adultos mayores, charlas de educación financiera, mentorías y acompañamientos a beneficiarios de distintos programas y la realización de Teletón, entre otras. Durante todo este año Banco de Chile ha realizado múltiples iniciativas de apoyo a la comunidad como parte de su compromiso con el país.

La última de ellas es justamente Navidad con Sentido, programa que permite a grupos de colaboradores presentar y ejecutar proyectos de impacto local para organizaciones sociales que trabajen con niños, personas con discapacidad, personas mayores o migrantes, entre otros grupos. En su 8ª edición, han participado más de 1.200 voluntarios, quienes han apoyado a cerca de 13.000 personas de 120 instituciones u organizaciones sociales en 73 comunas en distintas regiones del país.

Entre los proyectos de este año destacan la adquisición de materiales terapéuticos y la implementación de una sala de estimulación sensorial en la escuela Rómulo Peña Maturana de Antofagasta; la habilitación de un taller de repostería y cocina para niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA) de la Corporación TEA Unidos de Limache; la remodelación, pintura y reparación de los patios de juego del jardín infantil Buen Pastor de La Pintana, y la renovación de la ropa de cama y secadoras industriales del Club de Adultos Mayores San Bernardo de Puerto Aysén.

El “Gran Árbol de los Deseos” es el punto cúlmine de este programa. Esta gigantesca estructura de 11 metros de altura está decorada con adornos y juguetes elaborados por emprendedores locales. Para iluminarlo, fueron necesarios 700 metros de luces led certificadas.

Los juguetes fueron elaborados por:

Mavalú – Villarrica: Taller familiar dedicado a crear juguetes de madera que inspiran creatividad y juego libre, elaborados a mano con materiales nobles.

Taller familiar dedicado a crear juguetes de madera que inspiran creatividad y juego libre, elaborados a mano con materiales nobles. Jaioli – Santiago: Proyecto que fusiona arte y carpintería para crear juguetes simples y duraderos que fomentan la imaginación y la conexión con lo natural.

Proyecto que fusiona arte y carpintería para crear juguetes simples y duraderos que fomentan la imaginación y la conexión con lo natural. Elefanta – Viña del Mar: Emprendimiento con más de 10 años en el diseño infantil, creando juguetes didácticos enfocados en creatividad, aprendizaje y sostenibilidad.

Emprendimiento con más de 10 años en el diseño infantil, creando juguetes didácticos enfocados en creatividad, aprendizaje y sostenibilidad. Marce y su Crochet – San Joaquín: Emprendimiento unipersonal que elabora amigurumis a mano, inspirados en historias y colores entregados por las familias.

Cada uno de los juguetes fue entregado por el Viejo Pascuero y por voluntarios de Banco de Chile a un centenar de niños pertenecientes a jardines infantiles de la comuna de San Bernardo. Los establecimientos beneficiados fueron los jardines Tierra de Ángeles, Mapu PuPeñi e Inti Sullay.

Esta actividad fue encabezada por Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco de Chile, y por Mario Desbordes, alcalde de Santiago (comuna en la que se ubica la Casa Matriz de la institución bancaria), y contó con la interpretación de villancicos por parte de un coro sinfónico y talleres de manualidades para los niños.

“Si hay algo que nos distingue y que nos conecta con la ciudadanía es nuestro voluntariado corporativo. Cerramos un 2025 nuevamente orgullosos de aportar a nuestro país en distintos ámbitos, desde iniciativas educativas que abren puertas al futuro, hasta proyectos medioambientales que protegen nuestro hogar común, y por supuesto Teletón, donde más de 7 mil voluntarios se despliegan en todo el país”, destacó el gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger.

