Hospital del Trabajador Achs Salud inaugura centro médico en Las Condes

CEDIDA.

Con el fin de mejorar la disponibilidad de atenciones de salud para la comunidad con la excelencia y trayectoria que caracteriza al Hospital del Trabajador Achs Salud, este 27 de enero se inauguró oficialmente el Centro Médico Achs Salud en Las Condes.

La actividad contó con la participación de Andrea Soto, Superintendenta de Seguridad Social y José Francisco Castro, Intendente de Seguridad y Salud en el Trabajo; Lorenzo Gazmuri, presidente del directorio de la Achs; Juan Luis Moreno, gerente general de la Achs; Ángel Vargas, presidente del directorio del Centro Médico del Hospital del Trabajador Achs Salud; Natalia Valdivia, gerente general, y el Dr. Cristián Rocco, director médico, ambos del Centro Médico del Hospital del Trabajador Achs Salud y Nicolás Pizarro, secretario general de la Corporación de Salud y Educación de la Municipalidad de Las Condes.

Con una superficie aproximada de 1.900 m², cuenta con 20 box de consulta, 3 box de procedimientos, 4 equipos de imágenes, área de kinesiología, 2 salas de toma de muestra de laboratorios y más de 20 especialidades médicas. Asimismo, esta filial de la Achs, cuenta con una infraestructura moderna, equipamiento de alta tecnología y estacionamientos.

Este hito marca el ingreso del Hospital del Trabajador Achs Salud a la zona oriente de la Región Metropolitana, en una comuna que registra una gran población flotante. De acuerdo con cifras de la Municipalidad de Las Condes, esta tiene cerca de 300 mil habitantes y una población flotante que permite alcanzar más de 1 millón de personas en determinados períodos, producto del intenso flujo diario de trabajadores, estudiantes y visitantes.

Así, el Centro Médico Las Condes del Hospital del Trabajador Achs Salud se posiciona en un punto estratégico con buena conectividad y accesibilidad, en una zona cercana a las estaciones de metro Manquehue y Hernando de Magallanes, lo que permite a los pacientes un acceso más expedito y eficiente a los servicios de salud. De esta forma, se busca que las y los trabajadores y sus familias accedan a un modelo de atención eficiente, de calidad y accesible sin importar en qué parte del país se encuentren.

Ángel Vargas, presidente del directorio del Centro Médico del Hospital del Trabajador Achs Salud, señaló que “fue pensado que quienes viven o transitan por la comuna encuentren aquí un espacio confiable, con profesionales de excelencia, tiempos de respuesta ágiles, infraestructura que acompaña una atención de calidad y equipamiento de última generación, y cumplir así con nuestro propósito de hacer de Chile el país que mejor cuida a las y los trabajadores y a sus familias”.

