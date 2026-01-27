Cada hora un trabajador sufre un accidente de trayecto en automóvil en Chile

Más de 6.200 siniestros de trayecto en vehículos particulares se registraron entre enero y septiembre de 2025, de acuerdo con cifras de la Achs, lo que representa un aumento del 7% respecto del mismo período del año anterior.

Los horarios punta y los grupos en edad laboral activa concentran la mayor cantidad de casos. CEDIDA.

Cada una hora, en promedio, un trabajador o trabajadora sufre un accidente de trayecto en automóvil en Chile. Así lo revela un análisis realizado por Achs Seguro Laboral , que , entre enero y septiembre de 2025 , registró 6.246 accidentes de trayecto con participación de vehículos particulares, evidenciando un aumento del 7% en comparación con el mismo período de 2024.

En promedio, se reportan 22 accidentes diarios de este tipo, los que corresponden a eventos ocurridos en el desplazamiento directo entre el hogar y el lugar de trabajo , o viceversa, y afectan tanto a personas que conducen como a quienes se trasladan como pasajeros.

“Estos accidentes se producen en el trayecto directo entre la casa y el lugar de trabajo, o viceversa, e involucran a personas que se trasladan en automóvil, ya sea conduciendo o como pasajeras”, explica Lilian Padilla, subgerente de Prevención de Achs Seguro Laboral.



El análisis por horario muestra que la mayor concentración de accidentes ocurre durante la mañana, entre las 7:00 y las 11:59 horas, franja que reúne aproximadamente el 61% de los casos. En segundo lugar, se ubica el tramo entre las 18:00 y las 23:59 horas, con un 15%, seguido por el período de 12:00 a 17:59 horas, que concentra un 13%. Estos resultados se asocian directamente a los horarios de mayor flujo vehicular, cuando las personas se dirigen o regresan de sus trabajos.

Por rango etario, en tanto, las personas entre 31 y 40 años son las más afectadas, concentrando el 35% del total de los accidentes de trayecto en automóvil. Les siguen los grupos de 18 a 30 años, con un 24%, y de 41 a 59 años, con un 21%, reflejando que la mayor carga de siniestralidad se concentra en la población laboralmente activa. Finalmente, considerando la distribución por sexo, 54% de los casos involucraron a mujeres y 46% a hombres.

Durante 2025, seis meses superaron los 700 accidentes de trayecto registrados, siendo marzo y agosto los de mayor incidencia. En contraste, febrero fue el único mes del período analizado con menos de 500 casos reportados.

Para Isabel Contrucci, directora de Estudios de la Achs, estos datos permiten dimensionar un fenómeno relevante de la accidentabilidad laboral en el país. “Los accidentes de trayecto son una de las expresiones de la accidentabilidad laboral en Chile. Contar con información detallada sobre cómo, cuándo y a quiénes afectan estos siniestros permite comprender mejor los factores de riesgo asociados a la movilidad cotidiana y fortalecer las estrategias preventivas”, señaló.



Asimismo, agrega que “la prevención es clave para reducir este tipo de eventos, promoviendo conductas como la planificación del viaje, la conducción defensiva, el respeto a las normas del tránsito y la eliminación de distracciones al volante. Estas medidas, junto con una adecuada mantención del vehículo y el descanso previo, son fundamentales para disminuir los riesgos en los desplazamientos diarios hacia y desde el trabajo”.

*Las cifras presentadas corresponden a datos de la cartera de esta mutualidad. Esta información no necesariamente refleja la situación agregada del sistema. El dato agregado se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).