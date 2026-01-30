Viña Concha y Toro refuerza su compromiso con la reducción del CO2

Energía renovable, logística más limpia, ecodiseño y soluciones basadas en la naturaleza marcan su hoja de ruta hacia la carbono neutralidad. CEDIDA.

En el marco del Día Mundial por la Reducción de CO₂, Viña Concha y Toro destaca su compromiso con la acción climática, avanzando con iniciativas concretas para disminuir su huella de carbono tanto en sus operaciones como en la cadena de abastecimiento, en línea con los desafíos globales frente al cambio climático.

Actualmente, la filial Concha y Toro cuenta con una meta de Cero Emisión Neta validada por la Science Based Targets initiative (SBTi). Desde su año base 2017, la compañía ha reducido su huella de carbono en un 24% a 2024, como resultado de una gestión sistemática de emisiones. En 2026, y en el contexto del proceso de integración a nivel Holding, se impulsará que las demás filiales vitivinícolas se sumen a este compromiso, avanzando hacia una ambición climática común de largo plazo.

“La acción climática es un eje estratégico para Viña Concha y Toro. Nuestro foco ha estado en avanzar con metas claras y acciones concretas que permitan reducir de manera sostenida la huella de carbono, y al mismo tiempo sentar las bases para una gestión climática integrada a nivel Holding, incorporando progresivamente a todas las filiales vitivinícolas bajo un enfoque común”, asegura Valentina Lira, Gerente Sustentabilidad Corporativa de Viña Concha y Toro.



Uno de los focos centrales de esta estrategia ha sido la transición energética. La compañía cuenta hoy con más de 32 plantas solares, que aportan a una operación más eficiente y con menor intensidad de emisiones. A estas acciones se suman iniciativas de electrificación en procesos operacionales, promoviendo tecnologías más limpias y apoyando una transición gradual desde fuentes energéticas convencionales.

La logística también ha sido un frente relevante. En Chile, la viña incorporó el transporte ferroviario para el traslado de exportaciones desde planta a puerto, avanzando hacia una distribución más eficiente y con menor huella de carbono. Esta iniciativa permite reducir emisiones asociadas al transporte, manteniendo altos estándares de competitividad en la cadena de suministro.

En paralelo, Viña Concha y Toro impulsa una agenda de innovación en packaging y ecodiseño, orientada a reducir el peso de los envases, optimizar materiales e incorporar formatos de menor impacto ambiental. Destaca la implementación de sistemas como wrap around, que mejora la eficiencia del embalaje y disminuye el uso de material, reduciendo impactos en transporte y post-consumo.

Finalmente, la estrategia climática integra la naturaleza y el uso sostenible de la tierra como un componente central. La promoción de prácticas regenerativas que fortalecen la resiliencia productiva y el cuidado de los ecosistemas, junto con la medición de remociones de carbono en bosques y de captura de carbono en suelos, forman parte del objetivo de cuantificar el aporte de iniciativas de reforestación y agricultura regenerativa que ya se encuentran en marcha.