Caricatura con IA: expertos advierten sobre riesgos de fraude digital

Un trend viral que invita a pedirle a la inteligencia artificial (IA) “hazme una caricatura con todo lo que sabes de mí” comenzó a encender alertas entre especialistas en ciberseguridad. Aunque la práctica se ha expandido en redes sociales como una forma creativa de autorrepresentación digital, expertos advierten que también puede facilitar fraudes cada vez más personalizados.

La dinámica suele incluir la carga de una fotografía personal y el suministro de información detallada sobre el trabajo, la familia y la rutina diaria del usuario para que la IA genere ilustraciones altamente personalizadas. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, el riesgo no radica en la caricatura final, sino en el volumen y la profundidad de los datos personales que se entregan.

Para obtener resultados más fieles, muchos usuarios aportan información como el nombre de la empresa donde trabajan, su cargo, ciudad de residencia, hábitos cotidianos, hobbies e incluso referencias familiares. La combinación de imagen, texto y contexto permite construir un perfil digital minucioso que puede ser explotado por ciberdelincuentes para diseñar ataques de ingeniería social.

“Un fraude que mencione la empresa donde alguien trabaja o a un familiar resulta mucho más creíble. La exposición acumulada de datos personales puede convertirse en una puerta de entrada para suplantaciones de identidad y estafas altamente dirigidas”, explicó Leandro Cuozzo, analista de seguridad del equipo global de investigación de Kaspersky para América Latina.

Los especialistas subrayan que el uso de estas plataformas no implica solo compartir la imagen final. Dependiendo de las políticas de privacidad de cada servicio, pueden almacenarse la fotografía original, los textos ingresados, el historial de uso y datos técnicos del dispositivo. Parte de esta información incluso podría conservarse para entrenar modelos de inteligencia artificial, lo que significa que el contenido no necesariamente se elimina tras generar la caricatura.

Las recomendaciones para evitar compartir a la IA con el tren de la caricatura

Evitar escribir en el prompt datos identificables como nombre completo, cargo, empresa, ciudad, dirección o rutinas.

No subir fotos con logotipos, credenciales, documentos o cualquier elemento que permitan ubicarte o asociarte con una organización.

No compartir información ni imágenes de menores de edad, así como tampoco revelar datos familiares que puedan ser útiles para suplantar a cercanos o diseñar engaños emocionales.

Revisar la política de privacidad y los permisos de la plataforma antes de utilizarla, sobre todo en relación con la retención de contenido y uso de datos.

Aunque la tendencia se presenta como una forma de entretenimiento digital, los expertos coinciden en que la creatividad en línea debe ir acompañada de cautela. En un contexto donde los fraudes son cada vez más sofisticados y personalizados, cada dato compartido puede convertirse en una pieza clave para un eventual ataque.