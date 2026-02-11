La iniciativa busca disminuir los sesgos de tecnologías extranjeras, entrenándose para comprender mejor los idiomas y realidades de América Latina.

El Gobierno presentó oficialmente Latam-GPT en una actividad encabezada por el Presidente Gabriel Boric. Se trata del primer modelo de lenguaje abierto creado específicamente para América Latina y el Caribe, iniciativa que sitúa a Chile como un referente tecnológico en la región.

Según informó el Ejecutivo, esta herramienta tiene como objetivo fortalecer el desarrollo propio en inteligencia artificial generativa, promoviendo una gobernanza ética y una estructura abierta que respete las culturas y contextos locales.

“La inteligencia artificial es la mayor revolución tecnológica del último tiempo y desde Latinoamérica y el Caribe es estratégico y urgente que tengamos un rol”, indicó el Jefe de Estado.

“Desde Chile lanzamos Latam-GPT, un modelo de lenguaje abierto y colaborativo, resultado de una alianza con 15 países, que permitirá incluir datos e identidad latinoamericana en nuestra interacción con la IA. Soberanía tecnológica y cultural para que nuestra región sea parte de esta conversación global”, añadió el mandatario a través de sus redes sociales.

Latam-GPT vs ChatGPT: las principales diferencias del nuevo modelo de IA latinoamericano

A diferencia de otros sistemas similares, Latam-GPT se define como un modelo abierto con identidad regional. Su propósito es reducir los sesgos presentes en tecnologías desarrolladas fuera del continente, entrenándose para comprender mejor los idiomas, expresiones y realidades latinoamericanas.

Entre sus principales atributos destacan:

Multilingüe: Fue entrenado con 18 terabytes de información en español, portugués e inglés.

Fue entrenado con 18 terabytes de información en español, portugués e inglés. Colaborativo: Se desarrolló gracias a más de 50 alianzas técnicas en 15 países de la región.

Se desarrolló gracias a más de 50 alianzas técnicas en 15 países de la región. Alianza público-privada: El proyecto reúne al Estado, la academia —a través del CENIA—, organismos internacionales como la CAF y empresas tecnológicas como AWS.

En ese contexto, ChatGPT, desarrollado por OpenAI, es un modelo de inteligencia artificial de alcance global ampliamente utilizado, diseñado para comprender y generar texto de manera coherente en distintos contextos.

La principal diferencia radica en su enfoque, ya que mientras Latam-GPT está orientado específicamente a representar la historia, los idiomas y la cultura de América Latina y el Caribe, ChatGPT es un asistente de carácter global, pensado para usuarios de todo el mundo.