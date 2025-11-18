De X a Chat GPT: los sitios afectados por caída masiva en internet y qué dijo Cloudflare

Cloudflare, el gigante de redes de distribución de contenido, habría sufrido un problema en labores de mantenimiento.

Decenas de servicios digitales en todo el mundo enfrentaron caídas masivas en Internet este martes 18 de noviembre debido a un fallo en la red de Cloudflare —compañía que proporciona una red de distribución de contenido y servicios de ciberseguridad—, dejando sin acceso a millones de usuarios.

La empresa confirmó estar investigando una anomalía que afecta el funcionamiento normal de múltiples aplicaciones y sitios web, advirtiendo que “los consumidores se pueden encontrar con errores” al intentar emplear diversas plataformas que tienen su servicio intermitente.

El primer indicio de la falla surgió cuando usuarios de X, antes conocido como Twitter, reportaron dificultades para acceder a la red social, especialmente en su versión de escritorio. En muchos casos, las publicaciones no cargaban, los contenidos no se actualizaban y los elementos multimedia, como videos e imágenes, dejaron de aparecer.

No solo X fue afectada. Plataformas como Letterboxd y Downdetector —que se especializa en monitorear caídas de servicios— también sufrieron bloqueos, lo que agravó la situación al impedir a los usuarios verificar el estado de otros servicios. Curiosamente, Downdetector tuvo interrupciones propias durante el incidente.

Además, usuarios de ChatGPT señalaron problemas para usar esta herramienta de inteligencia artificial, vinculando la falla con el problema en la red de Cloudflare. En el ámbito de los videojuegos, League of Legends experimentó serios errores de conexión, lo que impidió el acceso y la iniciación de partidas para numerosos jugadores, evidenciando la magnitud global del problema.

Otras plataformas como Canva, múltiples medios de comunicación y Facebook también han presentado problemas, aunque han logrado funcionar de manera intermitente.

La respuesta de Cloudflare ante las caídas masivas en Internet

Cloudflare emitió un comunicado en el que afirmó ser consciente de la situación y estar investigando el inconveniente que “afecta a varios consumidores” y altera el normal funcionamiento de páginas web y aplicaciones.

Aunque en un principio se sospechó que la falla estaba limitada al soporte técnico, la complejidad del problema se hizo notar con rapidez al expandirse a múltiples servicios populares.

Las causas no han sido confirmadas oficialmente. Sin embargo, ADSLZone reportó que “Cloudflare había programado un mantenimiento durante el día de hoy en diferentes áreas del mundo, pero sus servidores parecen no haber respondido bien a dichas tareas“, lo que podría haber generado esta interrupción masiva.