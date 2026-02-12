Cómo activar la alerta de Google para los temblores: avisó con anticipación el sismo en la Región de Coquimbo

La función está disponible en los dispositivos Android y, en un país sísmico como Chile resulta especialmente útil.

Un fuerte sismo de magnitud 6,1 se registró durante la mañana de este jueves 12 de febrero en la Región de Coquimbo y, por primera vez en el país, momentos antes del temblor, Google lanzó una alerta temprana.

Si bien el sistema se encuentra disponible en Chile y el resto de América Latina desde 2023, en la práctica su real alcance se concretó con las últimas actualizaciones de Android.

Según se explica en el sitio oficial de Google, el sistema de alerta de Android puede detectar movimientos telúricos en todo el mundo momentos antes de que se produzcan, y de inmediato alerta a los usuarios.

La alerta de Google para temblores funciona con los acelerómetros que poseen en la actualidad los smartphones modernos, los que detectan las vibraciones.

“Si el teléfono detecta algo que podría ser un terremoto, envía una señal a nuestro servidor de detección de terremotos, junto con una ubicación aproximada del lugar del temblor“, detalla el sitio de Google.

También precisó que solamente alerta con temblores de moderada a mayor intensidad y en algunos teléfonos debe ser activado.

Cómo activar la alerta de Google para los temblores

La gran ventaja del sistema de alerta de Google para los temblores es que otorga a los usuarios algunos segundos para que adopten medidas de autoprotección.

Activar esta función en un dispositivo Android es bastante sencillo y, en un país sísmico como Chile, resulta especialmente útil.

Para hacerlo se deben seguir los siguientes pasos, desde la configuración del teléfono:

Abrir la aplicación Configuración.

Ingresar a la opción Seguridad y Emergencia.

Activar la función de Alerta de sismos.

Google recalcó que, dependiendo del equipo o versión del sistema operativo, la herramienta también puede encontrarse dentro del apartado de Ubicación o Notificaciones de emergencia.