El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó que en las cercanías del volcán Tupungatito, en la Región Metropolitana, se registraron más de 100 sismos en aproximadamente una hora.
Según un Reporte Especial de Actividad Volcánica (Reav), el enjambre sísmico, compuesto por movimientos volcanotectónicos, comenzó a las 21:48 del domingo 1 de febrero.
De acuerdo a las estaciones de monitoreo de Sernageomin, el sismo más fuerte tuvo una magnitud de 3,3 en la escala de Richter. Este evento ocurrió a las 22:02, con una profundidad de 8,1 kilómetros. Al momento de publicar el Reav, a las 22:28, los temblores seguían ocurriendo en número no especificado.
¿Está en riesgo la Región Metropolitana por la actividad sísmica en el Tupungatito?
A pesar de este enjambre, el volcán Tupungatito, ubicado en la comuna de San José de Maipo, permanece en alerta técnica verde, según Sernageomin.
Esto quiere decir que, aunque se haya registrado un enjambre sísmico en el sector, el volcán Tupungatito no muestra señales de una actividad anómala o peligrosa en este momento.
La alerta técnica verde, según Sernageomin, indica que el volcán se encuentra en un estado de comportamiento normal, sin evidencias de procesos eruptivos inminentes, por lo que no existe un riesgo inmediato para la población y se mantiene solo un monitoreo permanente.