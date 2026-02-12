La magnitud del fuerte sismo que sacudió la Región de Coquimbo y zona central

Durante la mañana de este jueves 12 de febrero se registró un fuerte sismo de magnitud 6,1 en la Región de Coquimbo.
El temblor se produjo a las 10:34 horas, el cual también se percibió en otras regiones de la zona central, como en Valparaíso y la Región Metropolitana.
De acuerdo a la información del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el sismo tuvo su epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, a 54 kilómetros de profundidad.
Luego del movimiento telúrico, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron que el sismo se percibió entre las regiones de Atacama y O’Higgins. En este marco, están evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.
Además, desde el organismo indicaron que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la amenaza de tsunami en las costas chilenas.