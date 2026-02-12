La magnitud del fuerte sismo que sacudió la Región de Coquimbo y zona central

En la zona norte y centro del país se registró un fuerte temblor, el cual tuvo su epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui.

Durante la mañana de este jueves 12 de febrero se registró un fuerte sismo de magnitud 6,1 en la Región de Coquimbo.

El temblor se produjo a las 10:34 horas, el cual también se percibió en otras regiones de la zona central, como en Valparaíso y la Región Metropolitana.

De acuerdo a la información del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el sismo tuvo su epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, a 54 kilómetros de profundidad.

Luego del movimiento telúrico, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron que el sismo se percibió entre las regiones de Atacama y O’Higgins. En este marco, están evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.

Además, desde el organismo indicaron que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la amenaza de tsunami en las costas chilenas.