VIDEO – Las imágenes del robot que superó el récord mundial humano en la media maratón: bajó en 7 minutos la marca

El evento, que reunió a corredores humanos y máquinas, requirió que la pista se divididiera en carriles separados para evitar accidentes o colisiones.

SOUTH CHINA MORNING POST.

Un espectacular progreso mostraron este año varios de los robots que tomaron parte en la media maratón en Beijing, ya que mientras en 2025 los mejores necesitaron dos horas y 40 minutos para terminar la prueba, esta temporada uno de ellos superó el récord mundial humano y bajó en casi 7 minutos la marca.

El evento, que reunió a corredores humanos y máquinas, se desarrolló en las carreteras de Yizhuang, al sur de la capital china, y la pista fue dividida en carriles separados para evitar accidentes o colisiones.

De acuerdo con lo reportado, el robot ganador lo fabricó el fabricante chino de smartphones Honor y compleó la prueba de 21 kilómetros en apenas 50 minutos y 26 segundos, con una velocidad promedio de 25 kilómetros por hora.

Lo anterior, pese a que cuando se acercaba a la meta el autómata chocó contra una barrera y cayó al suelo, por lo que debió ser auxiliado por los técnicos que lo levantaron, tras lo cual llegó a la meta.

El récord masculino de la distancia lo tiene el corredor ugandés Jacob Kiplimo, quien ostenta una marca de 57 minutos y 20 segundos.

Más de 100 robots corrieron la media maratón

El avance tecnológico en el último año no solo quedó de manifiesto por el nuevo récord, sino porque más de un centenar de robots fueron inscritos para tomar parte en la media maratón, mientras que en 2025 participó apenas una veintena.

La prueba tiene como propósito fomentar la innovación y popularizar las tecnologías desarrolladas para crear y operar este tipo de máquinas.

De acuerdo con un estudio realizado por una agencia gubernamental china, la inversión en robótica e IA en ese país superó los 73.500 millones de yuanes (10.800 millones de dólares) en 2025.