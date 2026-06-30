Adiós al número de teléfono en WhatsApp: el paso a paso para reservar tu nombre de usuario

La aplicación está implementando una nueva función, con la cual se podrá iniciar conversaciones sin la necesidad de exponer tu número de teléfono.

WhatsApp cambiará para siempre. La aplicación de mensajería inició la implementación de una nueva herramienta, la cual consiste con la utilización de un nombre de usuario en reemplazo del número de teléfono para las conversaciones.

Esta función se añadirá de manera gradual durante los próximos meses, aunque desde esta semana los usuarios ya pueden reservar su nombre.

Con esto, Meta busca reforzar la privacidad dentro de la app, puesto que se podrán enviar mensajes, realizar y recibir llamadas sin la necesidad de exponer el número telefónico. De esta forma, los usuarios podrán unirse a grupos o contactar a otras personas sin revelar información personal.

Cómo puedes reservar tu nombre de usuario en WhatsApp

Si deseas activar o reservar tu nombre de usuario en WhatsApp, debes seguir estos pasos:

Ingresa a WhatsApp.

Ve a Ajustes – Cuenta – Nombre de usuario.

Si ya está disponible la opción, escribe tu alias (como @tu-nombre) y presiona guardar.

Si el nombre de usuario está disponible, se desplegará una ventana confirmando que será tu nombre en la aplicación.

Después de que estén disponibles los nombres de usuarios, podrás compartir tu nombre en vez de tu número de teléfono.

Si no te aparece esta opción, esto se explica porque se está implementando progresivamente, por lo que hay que mantener actualizada la app con las versiones más recientes.