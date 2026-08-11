Cómo funcionará el cable submarino que Google instalará para conectar a Chile con América

El proyecto busca ampliar las rutas de transmisión de datos y entregar mayor capacidad y resiliencia a la conectividad digital del país.

Google anunció una nueva etapa de expansión de su infraestructura digital en América con el proyecto “Americas Connect”, una red que incorporará tres nuevos sistemas de cables submarinos y ampliará las rutas existentes.

Uno de los principales componentes será Alisios, una conexión que unirá directamente a Chile con Panamá y República Dominicana, fortaleciendo el intercambio de datos entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

El nuevo cable busca generar rutas alternativas y aumentar la capacidad de las conexiones actuales. En el Pacífico, el sistema permitirá establecer un esquema con trayectos redundantes entre Chile y Panamá, además de sumar un enlace desde territorio panameño hacia la costa oeste de Estados Unidos.

Con esta configuración, la infraestructura tendrá conexión con regiones de Google Cloud ubicadas en Chile, Los Ángeles y Las Vegas.

El anuncio fue valorado por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, Louis de Grange, quien destacó la relevancia de la inversión para el país. “Este nuevo cable submarino, Alisios, que conecta a Chile, Panamá y la República Dominicana, es un hito estratégico que refuerza la posición de nuestro país como líder digital en América Latina”, sostuvo.

La autoridad agregó que contar con una red “más rápida, más resiliente y segura” podría favorecer a compañías locales y ampliar el acceso a oportunidades relacionadas con la economía digital.

La iniciativa no se limitará a Alisios. Google también contempla Canoa, que enlazará República Dominicana con Bermudas, y OlaLuz, destinado a establecer una conexión directa entre República Dominicana y Florida. A esto se sumará una nueva derivación del sistema Firmina hacia territorio dominicano. En conjunto, estas obras buscan diversificar las rutas disponibles y ofrecer mayor capacidad ante eventuales interrupciones en alguno de los cables.

Para Chile, el proyecto representa una ampliación de las alternativas disponibles para transportar información hacia otros mercados y centros tecnológicos.

Con “Americas Connect”, Google pretende fortalecer su infraestructura submarina en el continente y ampliar la interconexión entre sus distintas regiones de servicios en la nube. En el caso chileno, Alisios se perfila como una nueva ruta estratégica para conectar al país con el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos, aumentando la capacidad y diversificando las vías por las que circulan los datos internacionales.