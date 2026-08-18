Entrenador virtual de Teletón prepara entrevistas laborales de personas en situación de discapacidad

Se estima que en Chile, tres de cada cuatro personas en situación de discapacidad no participan en el mercado laboral.

El entrenador laboral virtual ELVIR, desarrollado por Teletón y el Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar (ITiSB) de la Universidad Andrés Bello, permite simular entrevistas para distintos cargos y niveles de dificultad mediante inteligencia artificial, entregando retroalimentación sobre el desempeño de los usuarios para fortalecer sus habilidades y su confianza antes de enfrentar procesos de selección reales.

El proyecto responde a una brecha persistente en inclusión laboral: de acuerdo al III Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDIDE) 2022, tres de cada cuatro personas en situación de discapacidad no participan en el mercado laboral.

Para Teletón, la apuesta por este tipo de tecnología busca acompañar a los jóvenes en la etapa previa a la búsqueda de empleo, según afirmó Daniela García, subdirectora de Innovación y Tecnologías de la Rehabilitación de la Fundación.

“Una buena entrevista laboral puede cambiar la forma en que estos jóvenes se presentan finalmente a un proceso de selección. Si los apoyamos con una herramienta que les permita mejorar estas habilidades, no solo podrán enfrentar mejores entrevistas, sino que también fortalecerán su confianza y empoderamiento ante este tipo de situaciones”, puntualizó García.

Durante la práctica, el usuario se enfrenta a una entrevista que se adapta dinámicamente a su desempeño, midiendo variables como la fluidez verbal, la regulación emocional y la capacidad para responder bajo presión. El sistema analiza las respuestas del usuario, identifica fortalezas y áreas de mejora, y genera reportes personalizados que recomiendan estrategias concretas para avanzar en el proceso de aprendizaje.

La arquitectura del sistema se apoya en tres componentes principales: un motor conversacional de inteligencia artificial que gestiona el diálogo con el usuario; un módulo de análisis de competencias que traduce las interacciones en indicadores de desempeño; y una interfaz inmersiva con avatares tridimensionales que reproducen gestos y lenguaje corporal.

A diferencia de los simuladores tradicionales, el coach laboral de ITiSB incorpora un modelo de dominio diseñado específicamente para contextos de inclusión, lo que significa que las entrevistas y retroalimentaciones se ajustan a distintos tipos de discapacidad, perfiles cognitivos y niveles de experiencia.

Experiencia autónoma y flexible

La Unidad Laboral de Teletón participó en la evaluación de la herramienta durante la fase piloto y valoró especialmente la incorporación de inteligencia artificial, que permite una experiencia de entrenamiento más autónoma y flexible.

“El hecho de que sea una herramienta IA le da un acercamiento distinto al área más joven. Permite que los usuarios se conecten de manera más autónoma con su proceso de preparación laboral”, contó Yeritza Hernández, terapeuta ocupacional del Instituto Teletón Santiago, quien participó en el piloto.

Giovanni Sangüesa, usuario de Teletón que actualmente busca empleo, fue uno de los participantes del piloto. “Mi experiencia ha sido súper buena. Me he ido preparando constantemente y adquiriendo herramientas para responder mejor las preguntas. Me ha servido para repasar y reforzar las entrevistas de trabajo todas las veces que fuera necesario”, comentó.